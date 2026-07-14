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NBA／請費城人強打推薦76人也沒用 哈波吐真心話：詹皇還是會回騎士
明星賽今天在費城開打，地主費城人隊魂哈波（Bryce Harper）在全壘打大賽前被問到能否為另一支來自費城的球隊76人招募詹姆斯（LeBron James），不過這位老將講出真心話，認為「老詹」最後還是會回到生涯起點騎士。
哈波在全壘打大賽前被記者詢問「若有機會幫76人招募詹姆斯，你會怎麼推薦？ 」對此他先是提到76人有很棒的球迷支持，同時今夏交易來FMVP布朗（Jaylen Brown），且陣中還有馬克西（Tyrese Maxey）、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）、安比德（Joel Embiid）等強力球員，新賽季具備競爭力。不過這位老將也提到，他認為詹姆斯最終還是會回到家鄉所在的球隊騎士。
詹姆斯今夏確定離開湖人，震撼消息引爆交易市場，據了解多達27支球隊與這位準名人堂傳奇聯繫，而目前老東家熱火與騎士被外界認定為最有利競爭者，另外還有勇士、灰狼、金塊及76人等。
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