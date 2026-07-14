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MLB／騎士挖到寶？次輪新秀兩天狂轟65分 大學名帥：其它隊會後悔

聯合新聞網／ 綜合報導
騎士隊二輪新秀湯瑪斯（Meleek Thomas）。 路透
騎士隊二輪新秀湯瑪斯（Meleek Thomas）。 路透

2026世足賽

騎士隊二輪新秀湯瑪斯（Meleek Thomas）在夏季聯賽大放異彩，今天狂轟35分再創新高。美國大學籃球名帥卡利帕里（John Calipari）直呼：「錯過他的球隊一定會後悔！」

湯瑪斯是2026年選秀第34順位新秀，夏季聯賽首戰他就15投7中砍進20分。昨天他24投10中，繳出30分7助攻4抄截的全能數據。今天湯瑪斯背靠背出賽再爆發，23投14中狂轟35分。

騎士目前還在等待詹姆斯（LeBron James）做決定，如果老將哈登（James Harden）回歸，且沒有其他交易，騎士後場將有哈登、米契爾（Donovan Mitchell）、施羅德（Dennis Schroder）、梅瑞爾（Sam Merrill）和波特（Craig Porter Jr.）。

湯瑪斯受訪時被問到，身為新秀能帶給球隊什麼幫助，他說：「我的能量、防守、進攻、領導能力。我以菜鳥身分進聯盟，但不會有人真的把我當菜鳥看，因為這就是我的打球方式，展現自己的態度。」

值得一提的是，排在第33順位的灰狼隊新秀伊凡斯（Isaiah Evans），首戰15投2中只拿4分，今天對拓荒者隊8投0中，只靠罰球進帳2分，兩場合計三分球15中0。

湯瑪斯的大學教練卡利帕里（John Calipari）在社群平台發文表示，「他在正確時間點，做出所有正確的選擇！我現在更加確信，那些錯過他的球隊，未來一定會後悔！」

騎士

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