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NBA／范弗利特ACL復健進度順利 盼新賽季開幕戰回歸火箭

聯合新聞網／ 綜合外電報導
范弗利特(左)距離重返球場又更近一步。 法新社
范弗利特(左)距離重返球場又更近一步。 法新社

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休士頓火箭主力後衛范弗利特（Fred VanVleet）距離重返球場又更近一步。他近日接受訪問時透露，自己右膝前十字韌帶復健進度順利，預期能趕上2026-27年賽季開打。

「一切都很順利，我的進度完全在軌道上。我變得更強壯，也越來越好。這是一個緩慢的過程，我當然很渴望、也準備好回到球場，但仍必須遵守復健流程。」范弗利特談到目前復健狀況。

他也對新賽季回歸充滿信心，「我應該能在賽季開始時準備好。」

范弗利特是在2025年火箭訓練營前的球隊迷你訓練營中，遭遇右膝前十字韌帶撕裂傷，導致他整個2025-26年賽季報銷，無法替火箭出賽。

這次傷勢對火箭打擊不小，因為球隊才透過與太陽的大型交易補進杜蘭特（Kevin Durant），原本期待新陣容完整磨合，卻在首個完整賽季就失去主控。即使缺少一名穩定控球後衛，火箭上季仍打出52勝，最終在季後賽首輪不敵湖人。

范弗利特已選擇執行價值2500萬美元的球員選項，將在新賽季續留火箭。他也期待自己健康回歸後，能幫助球隊朝總冠軍目標邁進。

談到復健過程，范弗利特說：「就是讓自己更強壯，努力讓這條腿恢復到正確狀態。不過我們有很棒的團隊，火箭這裡有很好的復健團隊與訓練人員，當然也包括麥克（Mike Guevara）。」

他坦言這一路並不輕鬆，「這確實是一段旅程，但我已經準備好重新回到球場。」

對火箭而言，范弗利特若能在開季順利復出，將補回球隊最缺乏的控場與攻守經驗。他的回歸不只會讓杜蘭特身邊多一名穩定後場指揮官，也將影響火箭新賽季能否從上季52勝的基礎再往前邁進。

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