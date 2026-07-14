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NBA／詹姆斯自由市場決定進入倒數 騎士勇士熱火等5隊仍在爭奪

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯。 路透社
詹姆斯。 路透社

2026世足賽

NBA自由球員市場進入第3週，詹姆斯（LeBron James）的下一站決定也逐漸進入倒數階段。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，詹姆斯目前正在騎士、熱火、勇士、76人、灰狼等5隊之間做出選擇，甚至連金塊也被認為仍在競爭行列之中。

查拉尼亞近日在節目《NBA Today》中表示：「詹姆斯每天都越來越接近做出決定。現在已經是詹姆斯的決定時刻，基本上所有資訊都已經到位。」

他指出，各隊總管、總裁與老闆都已經向詹姆斯陣營表達想法，本週也持續在拉斯維加斯與詹姆斯經紀人保羅（Rich Paul）進行對話。此外，也有不少球員直接聯繫詹姆斯，試圖招募他加盟，而先前各隊錄製並送交給詹姆斯聆聽的語音招募內容，也都已經被聽完。

查拉尼亞表示：「各隊陣容大致都已經成形，局面也已經擺好。主要追求者一直是克里夫蘭、邁阿密、金州、費城與明尼蘇達。」

詹姆斯過去8個賽季效力洛杉磯湖人，如今在告知湖人不會回歸後，以自由球員身分尋找生涯下一站。他過去曾在2010年、2014年與2018年做出轉隊決定，這次也再度讓全聯盟等待他的選擇。

查拉尼亞強調，詹姆斯這次的決定不會以金錢為主要考量。他說：「我們可以確定的是，詹姆斯已經私下表明，他想去一個能競爭總冠軍的地方，也是一個他能從球隊環境與文化中找到快樂，並且覺得自己能提升那個環境的地方。重點是，這不會是一個由金錢驅動的決定。」

也因為如此，詹姆斯能夠聽取更多不同球隊的提案，不論對方只能提供底薪、擁有其他例外條款，或是具備薪資空間，他都可以納入考量，並按照自己的節奏做出最終決定。

知名記者海恩斯（Chris Haynes）也證實類似消息，並補充金塊仍在爭取詹姆斯的隊伍名單中。海恩斯透露：「我已經和詹姆斯的經紀人保羅談過，他說詹姆斯已經掌握做決定所需的所有資訊。所以現在一切都取決於詹姆斯本人。」

目前外界普遍認為，騎士是詹姆斯爭奪戰中的領先者。騎士曾在2003年選秀會以狀元籤挑選了來自阿克隆的詹姆斯，也是他職業生涯起點與家鄉球隊。若詹姆斯選擇重返克里夫蘭，將是他生涯第3度披上騎士戰袍，也會讓這段傳奇旅程增添強烈情感意義。

不過，熱火、勇士、76人、灰狼與金塊同樣各具吸引力。熱火能提供詹姆斯熟悉的爭冠文化，勇士有柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）兩名老友，76人擁有安比德（Joel Embiid）與布朗（Jaylen Brown）等強大核心，灰狼與金塊也都具備競爭力陣容。

隨著各隊招募資訊都已送達，詹姆斯的最終選擇，將成為今年NBA自由市場最後一顆最受矚目的重磅炸彈。

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