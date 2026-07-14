NBA／馬刺1年合約續留30歲光頭控衛 球員名單只剩1空缺

據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，馬刺隊以1年300萬美元合約續留光頭控衛麥勞夫林（Jordan McLaughlin），目前正式球員名單已達14人。

現年30歲的麥勞夫林上季在馬刺隊出賽44場，平均只打6.4分鐘，平均攻下2.0分0.9助攻，三分命中率42.5%。

麥勞夫林在2025年2月福克斯（De'Aaron Fox）交易案中，和福克斯一起被交易到國王。如今麥勞夫林將迎來NBA生涯第8季，預計繼續擔任馬刺第三控衛。

馬刺目前有14個正式合約球員和3個雙向合約球員，只剩下1個名額。