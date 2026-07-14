NBA／轉戰拓荒者改打替補？ 主帥相信莫蘭特「願為贏球接受安排」

儘管外界對莫蘭特（Ja Morant）加盟拓荒者後的定位充滿討論與猜測，但他本人已經表態，願意接受球隊給予的任何角色。對此，拓荒者總教練諾里（Micah Nori）也選擇相信這名明星後衛的承諾，認為莫蘭特會以球隊利益與贏球為優先。

諾里近日接受訪問時談到莫蘭特的角色問題表示：「我不知道，但我會相信別人說的話。你可以這樣說，如果真的到了那一步，我會說：『嘿，你說過你不在乎。』這是第一點。但第二點是，我真的相信像莫蘭特、里拉德（Damian Lillard）和哈勒戴（Jrue Holiday）這些經歷過很多事情、在聯盟打滾多年的球員，他們想要贏球。」

諾里強調，對這些球員來說，勝利才是最重要的事，「如果你能讓自己處在有機會贏球的位置，不管是替補出發還是先發，只要你能拿到自己的上場時間，我不會說這很容易，但贏球是最重要的。」

拓荒者今夏透過交易送出葛蘭特（Jerami Grant）與穆雷（Kris Murray），從灰熊換來莫蘭特。這筆交易震撼不少人，也讓外界感到困惑，因為拓荒者後場原本就已相當擁擠，陣中已有里拉德、哈勒戴、韓德森（Scoot Henderson）與夏普（Shaedon Sharpe）等人。

因此，外界也開始質疑，拓荒者是否能順利整合莫蘭特。除了莫蘭特本身需要大量持球的打法，他過去也曾因場外行為問題引發爭議，這些因素都讓波特蘭新賽季後場配置更受關注。

莫蘭特生涯至今出賽327場，其中325場擔任先發。他過去在灰熊長期扮演進攻發動機與主控核心，不僅負責控球組織，也以強大切入能力主導球隊進攻節奏。如今轉戰拓荒者後，他是否需要調整持球比例、甚至接受類似替補出發這樣的不同定位，將成為球隊磨合的一大關鍵。

不過，諾里與拓荒者目前仍堅定選擇與莫蘭特一起向前。即使外界普遍懷疑球隊如何將這名3屆全明星後衛融入現有體系，拓荒者仍相信，只要莫蘭特願意把贏球放在第一位，他與里拉德、哈勒戴等老將後場仍有機會找到平衡，為球隊帶來全新的競爭力。