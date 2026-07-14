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NBA／打球得看別人臉色！37歲「忍者龜」成熱火「老詹爭奪戰」失敗備案
前MVP卻得看人臉色吃飯！「忍者龜」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今夏成為自由球員，美媒近日傳出熱火對這位老將有興趣，但前提是沒有搶到「詹皇」詹姆斯（LeBron James） 。
41歲的詹姆斯休賽季確定不回歸湖人，熱火和騎士兩大老東家成為「老詹爭奪戰」最大競爭對手，而根據《紐約郵報》記者邦迪（Stefan Bondy）報導，若「搶詹失敗」，邁阿密的下個目標就會是衛斯特布魯克。
作為過去的MVP和當代著名的「大三元先生」，衛斯特布魯克離開雷霆成為流浪球員，7個賽季換了6支球隊，不過上賽季37歲的他在國王依然能繳出場均15.2分6.7助攻5.4籃板1.3抄截的優質數據，證明油箱還有油。
熱火方面，除了交易來巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），美媒《Bleacher Report》也指出陣中若有老將對邁阿密而言更加分，且球隊現階段薪資操作空間不大，衛斯特布魯克的合約也偏向底薪小約。
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