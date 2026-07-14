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NBA／等到頂級藍領長人了！魯尼談轉戰湖人：盡我所能讓唐西奇更輕鬆

聯合新聞網／ 綜合報導
魯尼今夏轉戰湖人，受訪時分析如何在攻守兩端幫助唐西奇。 路透社
魯尼今夏轉戰湖人，受訪時分析如何在攻守兩端幫助唐西奇。 路透社

2026世足賽

隨著詹姆斯（LeBron James）確定不回歸，湖人正式進入唐西奇（Luka Doncic）時代，管理層今夏也動作不斷，簽下符合這位「紫金接班人」球風的球員。其中以一年390萬美元簽下合約的中鋒魯尼（Kevon Looney）就在受訪時分享選擇湖人的原因，同時提到他的掩護意識、和柯瑞（Stephen Curry）共事的經驗如何幫助唐西奇。

「魯超人」在接受美媒《Fadeaway World》記者梅迪那（Mark Medina）採訪時，表示休賽季考察了自由市場，目標是尋找能提供有意義的替補中鋒位置的球隊，「有幾支球隊聯繫我，說想找個替補中鋒，最終我選擇湖人，因為我經常來洛杉磯，有很多朋友和家人也在這，我無法拒絕這個機會。 」

魯尼進一步分析，唐西奇和里夫斯（Austin Reaves）的組織與進攻能力突出，同時對防守端的吸引力也能為隊友創造很好的空間，而這位富有經驗的大個子能夠勝任搶籃板、卡位等藍領工作，也能提供品質優異的掩護，在攻守兩端進一步解放雙槍火力，創造雙贏局面。

此外，過去和柯瑞共事的經驗也讓魯尼了解，中鋒如何透過改變掩護等策略幫助面對強硬防守的巨星隊友，並且他也回憶過去防守唐西奇的角度，以敵人的位置看如何破解對手的防守策略，「我會盡我所能地讓他工作更輕鬆。」

湖人

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