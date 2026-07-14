NBA／拿唐斯為例！賈奈特看布朗被交易 直言塞爾蒂克會後悔：不該拆散雙探花

FMVP布朗（Jaylen Brown）今夏被塞爾蒂克交易至76人的震撼消息，至今仍是餘波盪漾。這筆大型交易不僅改變東區版圖，也讓不少綠衫軍名宿與球迷難以接受，其中就包括賈奈特（Kevin Garnett）。

賈奈特在節目《KG Certified》中坦言，自己對這樣的結果感到遺憾，更認為塞爾蒂克未來很可能會後悔做出這項決定。

「兄弟，這會像唐斯（Karl-Anthony Towns）那筆交易一樣。就像灰狼後來會為那筆交易懊悔一樣，也像杜蘭特（Kevin Durant）離開金州勇士後，讓人覺得『到底發生什麼事？』」賈奈特說道。

賈奈特認為，塞爾蒂克原本擁有非常成功的核心組合，不應該輕易拆散。「這就是那種你不該拆掉美好事物的時刻，這真的是很棒的組合。他們是聯盟最好的雙人組之一，彼此能互相配合、互相成就。對我來說，除非發生非常嚴重的事情，否則我不會拆散這樣的組合。」

布朗過去與泰托姆（Jayson Tatum）組成探花雙槍俠，是塞爾蒂克能夠在後「GAP三巨頭」重整旗鼓的關鍵核心，兩人一路帶領球隊成為東區強權，共同完成爭冠旅程。如今布朗離隊，也象徵波士頓一個重要時代正式宣告結束。

唐斯被灰狼交易後，最終幫助尼克奪下總冠軍。 歐新社

賈奈特感嘆地說：「我本來希望JB能以塞爾蒂克球員身分退休，但事情就是這樣。」

布朗先前曾在直播時對於自己被交易的過程感到相當失望，認為球團沒有給予他足夠尊重。「我對這個過程中所展現出的尊重程度並不滿意。一開始我覺得還可以，但後來不知道為什麼，事情突然就開始走偏了。」

布朗坦言，自己原本以為過去多年在波士頓的付出，至少足以換來更完整的溝通與說明。他說：「我以為自己已經贏得足夠尊重，值得得到那個解釋。但很顯然，我錯了。」

儘管對離隊過程仍有情緒，布朗也沒有讓自己停留在不滿之中。他最後表示：「這就是人生，我們繼續往前走吧。」