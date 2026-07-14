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NBA／曾在泡泡園區狂轟53分 華倫轉戰法國聯賽簽1年約
曾在泡泡園區狂轟53分的華倫（T.J. Warren）今天確定將以1年合約，轉戰法國聯賽巴黎籃球俱樂部，這是他生涯首度在歐洲聯賽打球。
現年32歲的華倫在2014年選秀首輪第14順位被太陽隊選進，當時太陽正處黑暗期，華倫和布克是當時太陽少數的亮點，但2019年休賽季華倫被交易至溜馬隊。
華倫來到溜馬首季就遭遇新冠疫情停賽，聯盟8月複賽將各隊關進泡泡園區，華倫首戰就29投20中狂轟53分，接下來3度單場得分破30，成為泡泡園區最閃耀的球員之一，不過溜馬季後賽首輪遭熱火隊橫掃出局。
華倫2020年遭遇左腳壓力性骨折，只打4場就賽季報銷，2021-22賽季則是一場未打。隨後生涯開始走下坡，效力籃網、太陽和灰狼隊都沒有被重用。近年都待在尼克G聯盟球隊，如今將轉戰法國聯賽。
華倫生涯在NBA總共出賽385場，平均得到14.3分3.9籃板，投籃命中率50.5%，三分命中率35.1%。
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