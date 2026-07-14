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NBA／稱願為湖人赴湯蹈火 凱斯勒誓言成為唐西奇最強後盾

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
凱斯勒宣示健康回歸後要全力協助唐西奇衝冠。截圖自湖人官方X
凱斯勒宣示健康回歸後要全力協助唐西奇衝冠。截圖自湖人官方X

2026世足賽

湖人在今年自由市場迎來重要禁區戰力補強，日前透過與爵士的「先簽後換」，送出兩個無保護首輪選秀權及兩個首輪互換權，成功以4年1.3億美元網羅24歲的中鋒凱斯勒（Walker Kessler），日前已獲得醫療許可、擺脫肩傷陰霾的凱斯勒興奮表示，自己將百分之百康復，更誓言要為湖人「赴湯蹈火」也在所不惜。

身高7呎2吋的凱斯勒，上賽季因左肩傷勢接受手術，整季僅出賽5場，但仍留下場均14.4分、10.8籃板、1.8阻攻的優異數據。談到湖人球團大動作交易他，凱斯勒感性地說：「當你感受到一個球團對你展現出如此巨大的信任，不只是合約金額，還包括他們願意付出的選秀資產，這真的會讓你深有感觸。只要知道他們相信我，我就願意為了這支球隊赴湯蹈火，這是我從小到大不變的打球態度。」

新賽季凱斯勒將與唐西奇（Luka Doncic）攜手合作，對此他充滿期待地表示，唐西奇在場上對對手而言是個「對位噩夢」，擁有極大的吸引防守能力，這能讓身旁的隊友打得更輕鬆，「我可以幫他做好防守、設立高質量的擋拆，並幫他分擔壓力，這絕對會非常有趣。」

除了凱斯勒之外，紫金軍團今夏動作頻頻，不僅成功續約里夫斯（Austin Reaves），還網羅了前鋒瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）與後衛塞克斯頓（Collin Sexton）。瑪穆克雷斯維里透露，自己從小就是布萊恩（Kobe Bryant）的信徒，希望能帶著「曼巴精神」在洛杉磯證明自己；塞克斯頓則期許自己能承接前湖人後衛史馬特（Marcus Smart）與布萊德利（Avery Bradley）的防守悍將角色，用強悍的防守與競爭心，為這支全新重組的湖人隊注入奪冠能量。

湖人 唐西奇 凱斯勒

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