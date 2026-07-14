NBA／坦言還不習慣沒詹姆斯的日子 里夫斯：一支全新球隊

湖人隊後衛里夫斯（Austin Reaves）日前以4年1.8億美元（約台幣58.5億元）的落選秀史上最高合約續留洛城，將在新賽季攜手唐西奇（Luka Doncic）打造湖人的「後詹姆斯（LeBron James）」時代，里夫斯今天在拉斯維加斯受訪時坦言，自己至今仍未完全消化詹姆斯離隊的事實，但也強調已準備好與好友唐西奇攜手扛起球隊新核心。

湖人今年夏天迎來翻天覆地的陣容異動，在看板球星詹姆斯選擇結束8年紫金生涯後，里夫斯無疑被賦予了更重的領袖責任。據消息來源透露，里夫斯原本與球隊達成的是4年1.85億美元的口頭協議，但最終他選擇落款1.8億美元，透過微幅降薪為球隊保留操作彈性，讓湖人在明年夏天能有機會動用全額中產特例進行補強。

談到共事多年的詹姆斯離隊，里夫斯真情流露地表示，「老實說，我可能還沒完全適應。新賽季開始時看到他不在陣中，感覺一定很奇妙，因為他是我進聯盟以來所知道的全部。在休息室裡，他總是像個15歲的孩子一樣開玩笑，但我對他的決定只有滿滿的愛與尊重。」

除了詹姆斯外，上季季後賽的主力輪替如八村壘、史馬特（Marcus Smart）與艾頓（Deandre Ayton）等人也都改披他隊戰袍。取而代之的，是凱斯勒（Walker Kessler）、塞克斯頓（Collin Sexton）以及葛萊姆斯（Quentin Grimes）等中生代戰力。

面對陣容大洗牌，曾喊話想當「終身湖人」的里夫斯表示，他與搭檔唐西奇私交甚篤，兩人幾乎天天分享生活與高爾夫球經，默契絕非問題。里夫斯堅定地說：「這是一支全新的球隊，每個人都會被賦予不同的角色與期待。不管總教練和教練團對我有什麼要求，我都會竭盡所能做到最好。」