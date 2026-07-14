NBA／湖人簽24歲前鋒同樣來自CAA！將繼續追求庫明加

據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人隊以1年300萬美元合約，網羅24歲前鋒威廉斯（Ziaire Williams），將繼續追求自由球員庫明加（Jonathan Kuminga）加盟。

威廉斯身高206公分，2021年選秀第10順位被鵜鶘隊選中，隨後被交易至灰熊隊。威廉斯發展不如預期，2024年休賽季被送去籃網隊，去年和籃網以2年1250萬美元價碼續約，今年季後籃網不執行他的球員選項，因此進入自由球員市場。

威廉斯上季在籃網出賽56場，平均攻下10.2分2.4籃板1.1助攻，三分命中率34.3%。另外，威廉斯是詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）的大學隊友，目前布朗尼仍是湖人球員名單上的一員。

值得一提的是，湖人休賽季簽下的凱斯勒（Walker Kessler）、葛萊姆斯（Quentin Grimes）、塞克斯頓（Collin Sexton）和威廉斯，都來自美國知名經紀公司CAA。