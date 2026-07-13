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NBA／勇士新秀竟加入招募詹姆斯行列 喊話：我不是普通菜鳥

聯合新聞網／ 綜合外電報導
勇士新秀倫德伯格。 法新社
勇士新秀倫德伯格。 法新社

2026世足賽

金州勇士持續追逐詹姆斯（LeBron James）的動態過程，已成為今年NBA自由市場最受關注話題之一。就連剛剛加入的首輪新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg），甚至還沒有正式在例行賽登場，就已經主動加入招募行列，公開向這名4屆年度MVP喊話，希望詹姆斯能把金州視為生涯下一站。

倫德伯格近日與NBA記者費雪（Jake Fischer）及史坦（Marc Stein）一同登上《Bleacher Report》節目時，提出自己版本的招募說詞。他笑說：「我的招募就是，兄弟，我知道你可能沒有那麼喜歡菜鳥，但我不是普通菜鳥，你知道嗎？我真的很想在你身邊學習。」

他接著補充：「所以，如果你想和史上最偉大的射手之一，也就是你好友柯瑞（Stephen Curry）一起打球，再加上你的麻吉格林（Draymond Green），那來勇士會很棒，我們也會非常高興能擁有你。」

勇士近來一直被視為詹姆斯可能加盟的潛在球隊之一。雖然礙於薪資空間他們目前並未被外界列為詹姆斯爭奪戰最被看好的熱門下家，但灣區仍有不少人期待這名昔日宿敵，能以完全自由球員身分加盟勇士，與柯瑞、格林組成充滿話題性的老將核心。

不過，勇士想要真正提高招募詹姆斯的成功率，據傳關鍵仍在於是否能同步補進戴維斯（Anthony Davis）。然而現階段金州在這部分並不順利，因為巫師已經關閉關於這名明星長人的交易談判，使勇士短期內難以完成理想中的組隊藍圖。

勇士是否能真的促成詹姆斯加盟，目前仍充滿不確定性。但從柯瑞、格林到倫德伯格接連公開招募，可以看出球隊內部對這項可能性仍抱持期待。

倘若詹姆斯最終真的選擇投入灣區的懷抱，勇士不只將迎來聯盟史上最具話題性的球星合作之一，勢必也會讓倫德伯格的新秀球季從一開始就充滿各種關注。

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