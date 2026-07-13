NBA／狠酸國王重返季後賽需要奇蹟 巴克利：沙加緬度得先找教宗來

NBA名人堂球星巴克利（Charles Barkley）近日在太浩湖附近參加美國世紀錦標賽名人職業業餘配對賽時，被問到沙加緬度國王需要什麼才能重新打進季後賽，他給出一個既幽默又殘酷的答案：「奇蹟、上帝之手，還要教宗先來到城裡，國王才會變好。」

巴克利毫不留情地說：「對，我們得讓教宗李奧來到沙加緬度。」他隨後進一步補充：「國王現在情況很糟，這很可惜，因為他們擁有全世界最好的球迷之一。我很愛沙加緬度球迷，但他們需要奇蹟。」

這番話雖然辛辣，卻也不難理解。國王正進入另一波重整期，球隊上季排名西區倒數第2，今年在選秀會以首輪第7順位選進大物後衛阿卡夫（Darius Acuff Jr.），期待他成為未來核心。

巴克利也肯定阿庫夫的潛力，他說：「他是一名很好的年輕球員。」不過他接著提醒：「他的未來非常光明，但國王還有很長的路要走。」

問題在於，國王真正需要解決的並不只是補進一名控球後衛，而是整支球隊下一階段究竟要長成什麼模樣。

國王先前無緣網羅莫蘭特（Ja Morant），隊內也已傳出拉文（Zach LaVine）合約可能被買斷的消息，沙波尼斯（Domantas Sabonis）的未來同樣受到質疑。至於德羅展（DeMar DeRozan）已經離隊，福克斯（De'Aaron Fox）、巴恩斯（Harrison Barnes）與赫爾特（Kevin Huerter）這些曾幫助國王在2022-23賽季打進季後賽的重要成員，也早已不在陣中。

如今回頭看，國王那次季後賽之旅彷彿已是上古時代的事。2022-23賽季，國王打出突破性表現，單季拿下48勝，並且在季後賽首輪與金州勇士鏖戰7場。當時球隊總教練是布朗（Mike Brown），但國王後來將他解雇，而布朗之後轉戰紐約，帶領尼克奪下睽違53年的總冠軍。

眼下國王的重建方向，很大程度仰賴阿卡夫能否成長為足以圍繞建隊的基石後衛。他在夏季聯賽的數據確實令人振奮，雖然投籃效率仍有起伏，但已展現出讓球隊期待的天賦與侵略性。

不過，巴克利顯然真正想表達的是，一名有前途的新秀並不可能在一夕之間修好整套陣容。國王球迷比任何人都清楚這一點，過去多年他們經歷重建、錯誤開局與長期低迷，卻仍持續用聯盟最熱情的聲量支持球隊。

球團高層和陣容組成能否進一步用實際表現回饋這些熱情，球迷們仍在期待著。