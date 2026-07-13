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NBA／湖人新援身上早有「曼巴精神」刺青 盼在唐西奇身邊發光

聯合新聞網／ 綜合外電報導
瑪穆克雷斯維里興奮能夠轉戰湖人。 路透社
瑪穆克雷斯維里興奮能夠轉戰湖人。 路透社

2026世足賽

瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）要等到3個月後，才會真正為洛杉磯湖人投出正式比賽的第1球。不過，這名休賽季加盟湖人的前鋒，已經先在夏季聯賽用另一種方式替新東家「出手」。

湖人夏季聯賽在拉斯維加斯迎戰獨行俠時，瑪穆克雷斯維里沒有穿上球衣，而是拿起攝影機坐在場邊媒體區第1排，拍攝上半場比賽，成為最新一位從球員暫時轉職成攝影師的NBA球員。

「我喜歡做額外的事情，他們叫我『支線任務之王』。所以我當然很喜歡，我很享受，也學到很多。」瑪穆克雷斯維里笑說。

他透露自己本來就對攝影有興趣，「有時候我會試著拍一些很藝術、但別人看不懂的照片。不過我得跟大家解釋為什麼它們很好。」然而真正坐到場邊拍攝後，他很快發現攝影並不容易。

瑪穆克雷斯維里表示，攝影最困難之處就是「確保自己抓到正確瞬間」。首節某個時間點，他先給自己的攝影表現打了B+，「還有一些動作可以拍，所以讓我們看看我能端出什麼作品。」隨後他成功拍下凱爾（William Kyle III）在首節末段的雙手灌籃，也讓他把自評成績提高到A-。

這名2021年選秀會第二輪54順位出身球員，過去曾效力公鹿、暴龍與馬刺，如今在自由市場開啟後不久與湖人簽約，正式穿上紫金戰袍。

談到為何選擇湖人，瑪穆克雷斯維里表示：「光是這個名字本身，所有傳奇球員都曾為湖人效力。他們正在開啟新篇章，能成為其中一部分真的不可思議。」

瑪穆克雷斯維里在薛頓賀爾大學（Seton Hall）時期就刺上「曼巴精神」刺青，從小就是已故湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）的球迷。他說：「我以前大概只能在2K裡想像自己會為這支球隊打球。我真的非常興奮、非常開心。教練團很棒，我迫不及待想穿上球衣，每晚上場全力以赴。為湖人打球，你必須帶著一股不服輸的心態。」

瑪穆克雷斯維里也是湖人圍繞超級球星唐西奇（Luka Doncic）重建陣容的重要拼圖之一。湖人今年休賽季動作頻頻，包括以4年1.85億美元頂薪續約里夫斯（Austin Reaves）、透過先簽後換以4年1.3億美元合約補進凱斯勒（Walker Kessler）、以4年6000萬美元簽下葛萊姆斯（Quentin Grimes）、以2年1920萬美元簽下塞克斯頓（Collin Sexton）、以1年390萬美元簽下魯尼（Kevon Looney），並在送出艾頓（Deandre Ayton）至華盛頓的交易中取得哈迪（Jaden Hardy）。

瑪穆克雷斯維里則與湖人簽下4年5200萬美元合約，和里夫斯、凱斯勒、葛萊姆斯一樣，合約都包含2029-30賽季球員選項。這也代表總管佩林卡（Rob Pelinka）與總教練瑞迪克（JJ Redick）對他的能力，以及湖人長期藍圖都有明確信任。

身高6呎9吋、體重240磅的瑪穆克雷斯維里，上季在暴龍打出生涯最佳表現，場均攻下11.2分、4.9籃板、1.9助攻、0.8抄截、0.5阻攻，投籃命中率52.3%，多項數據都是生涯新高；還在年度最佳第六人票選中拿到3張第3名選票。

談到湖人看中自己的原因，瑪穆克雷斯維里說：「他們把我視為一名能上場打多個位置、帶來節奏的籃球員。他們知道我會努力打球，不會浪費任何回合，也明白我真的想贏球，這就是我的定位。」

他也認為，和唐西奇、里夫斯這類出色創造者一起打球，會讓自己在進攻端更加受益，「有像唐西奇、里夫斯這些非常棒的創造者，會在進攻上幫助我很多。我只需要順著節奏打，希望能獲得很多空檔底角三分機會，然後把球投進。」

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