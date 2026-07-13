NBA／1年140萬美元合約 金塊延攬歐聯最佳防守球員

歐洲籃球聯賽（EuroLeague）新科最佳防守球員迪亞洛（Alpha Diallo）將轉戰NBA。根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，迪亞洛已與丹佛金塊達成1年140萬美元合約協議，合約為全額保障。

查拉尼亞指出，這份合約價值140萬美元，實際上相當於迪亞洛在2026-27賽季可領取的菜鳥底薪135萬7763美元。

報導指出，金塊對這名長年效力摩納哥（AS Monaco Basket）的前鋒展現強烈興趣。值得注意的是，迪亞洛原本已與杜拜籃球隊達成多年合約承諾，但合約中包含NBA跳脫條款，允許他在7月15日前離隊加盟NBA。

現年29歲、身高6呎7吋的迪亞洛，過去一整季已成為多支NBA球隊關注的國際自由球員目標。他在本季歐洲籃球聯賽場均出賽28分鐘，繳出11.9分、4.4籃板、1.4助攻、1.4抄截，平均效率值13.6的成績，獲選本季歐洲籃球聯賽最佳防守球員。

迪亞洛過去5個歐洲籃球聯賽賽季全都效力摩納哥，逐漸成長為歐洲最出色的攻守兼備前鋒之一。在加盟摩納哥前，他曾效力希臘球隊拉夫里奧（Lavrio）。更早之前，他曾在普羅維登斯大學（Providence）2度入選大東聯盟年度第二隊，但在2020年NBA選秀會上落選，之後轉往歐洲發展。

迪亞洛的防守能力是他獲得NBA關注的最大原因。根據Synergy Sports數據，他在整體防守回合、單防以及壓迫防守情境中都被評為「優秀」。他本季每回合僅讓對手得到0.844分，這項數據在歐洲籃球聯賽所有前鋒中排名第1；在擋拆防守持球者時，他每回合僅讓對手得到0.706分，也排在全聯賽前20名。

在迪亞洛領軍之下，摩納哥本季場均製造對手13.2次失誤，排名歐洲籃球聯賽第4；對手平均效率值僅91.1、場均抄截6.8次，皆排名聯賽第5。迪亞洛本季總計出賽42場歐洲籃球聯賽，場均27.9分鐘攻下11.9分、4.4籃板、1.4助攻、1.4抄截，整季57次抄截高居聯賽第1。

除了歐洲籃球聯賽表現亮眼，迪亞洛也在法國最高層級聯賽LNB Élite與摩納哥一起拿下2023年、2024年與2026年冠軍，並在2025年幫助球隊打進歐洲籃球聯賽4強。

金塊目前標準合約名單上僅有9名球員，不過據傳已經與迪亞洛、瓊斯（Tyus Jones）以及巴格利（Marvin Bagley III）達成底薪合約協議，同時仍在與受限制自由球員華森（Peyton Watson）和瓊斯（Spencer Jones）談判。