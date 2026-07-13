NBA／格林親自招募詹姆斯加盟勇士 自信狂熱提案足以打動好友

詹姆斯（LeBron James）的下一站仍是NBA休賽季最受矚目的話題之一，而金州勇士近來不斷被點名為可能落腳處。如今勇士爭取這名41歲超級球星的機會似乎又多了新的想像，因為勇士老將格林（Draymond Green）透露，自己已經親自向詹姆斯提出相當積極的招募遊說。

格林在自己的Podcast節目中表示：「你知道，如果在這幾天裡，我從來沒有對他說，『嘿，我們得聊聊，到底現在是什麼情況？』那我才是真的瘋了。我當然有這麼做，而且這次招募提案當然非常瘋狂。」

格林接著說：「我覺得自己在這方面還算不錯，但這不會直接改變任何事，也不代表事情一定會發生。不過就我分享的那些內容，我相信絕對會讓他的大腦開始運轉。我不認為他已經做出決定，但假設他真的已經有想法了，這也會讓他再想一次。事情大概就是這樣。」

格林這番話出現前不久，他才被拍到與詹姆斯一同前往波多黎各打高爾夫。當所有人都在等待詹姆斯自由球員動向明朗化，這樣的畫面流出自然引發更多關於他可能加盟勇士的猜測。

格林與詹姆斯雖然過去多年在場上互為強敵，尤其勇士與騎士曾連續4年在總冠軍戰交手，但兩人在場下早已建立深厚友誼。這次兩人私下碰面，加上格林親口證實自己直接與詹姆斯談過未來去向，也讓外界對金州招募詹姆斯的討論再度升溫。

格林坦言，自己的招募不可能保證任何結果，但他對自己提出的想法很有信心，認為那些內容足以讓詹姆斯重新思考任何可能已經形成的決定。

倘若勇士真的能補進詹姆斯，勇士將可以在柯瑞（Stephen Curry）、格林、巴特勒（Jimmy Butler）之外再添一名經驗豐富的超級球星，組成NBA史上最具成就的資深搭檔。

不過，詹姆斯目前並不急著決定下一支球隊。目前包括騎士、熱火與76人在內，同樣都被視為詹姆斯陣營認真考慮的選項。

由於詹姆斯目前拒絕與有興趣的球隊正式會面，據傳各隊高層只能改以錄音方式提出招募方案，包括球隊老闆、總裁與總經理都將語音內容傳給他的經紀人保羅（Rich Paul），再由詹姆斯本人聆聽評估。

在這樣的情況下，格林直接親自出手遊說，無疑讓勇士在詹姆斯爭奪戰中增添話題。即使最終結果仍未明朗，格林的「瘋狂提案」已經讓外界更加好奇，詹姆斯是否真的會在職業生涯後段做出震撼聯盟的決定，與昔日宿敵柯瑞、格林在灣區聯手追逐總冠軍。