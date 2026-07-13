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NBA／勇士找來前湖人冠軍教頭 輔佐主帥柯爾重建防守體系

聯合新聞網／ 綜合外電報導
佛蓋爾曾在2020年率湖人奪冠，如今加入柯爾團隊。 美聯社
佛蓋爾曾在2020年率湖人奪冠，如今加入柯爾團隊。 美聯社

2026世足賽

金州勇士休賽季持續重整教練團，根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，勇士已同意聘請前湖人冠軍教頭佛蓋爾（Frank Vogel）加入柯爾（Steve Kerr）麾下，擔任勇士首席助教，填補史達茲（Terry Stotts）離隊後留下的空缺。

現年53歲的佛蓋爾擁有長達25年的NBA執教經驗，曾在聯盟擔任總教練與助理教練。他過去12個賽季曾執教4支不同球隊，最知名成就便是在2020年率領洛杉磯湖人奪下總冠軍，也曾在2013年與2014年帶領喬治（Paul George）時代的溜馬連續2年殺進東區決賽。

佛蓋爾最近一次擔任總教練，是在2023-24賽季執掌鳳凰城太陽。不過，他在太陽只待了1年，例行賽帶隊繳出49勝33敗，季後賽首輪卻遭灰狼橫掃，最終結束短暫任期。

離開太陽後，佛蓋爾過去2季待在獨行俠教練團，最初以顧問身分加入，之後轉任板助理教練，並且在2025-26年賽季成為基德（Jason Kidd）身邊的首席助教。隨著獨行俠開除基德，改聘請梅伊（Dusty May）擔任新總教練，佛蓋爾也開始尋找下一個機會。

佛蓋爾上季效力獨行俠。 路透社
佛蓋爾上季效力獨行俠。 路透社

勇士原本的兩大助教史達茲與史戴克豪斯（Jerry Stackhouse）都在球季結束後離隊，長年助教狄馬可（Chris DeMarco）也已在1月離開，轉任WNBA紐約自由人總教練，使得柯爾的教練團出現不小變動。

佛蓋爾向來以防守戰術見長，預計加盟勇士後將在防守比賽計畫中扮演主要角色。過去2季，勇士的防守事務主要由史戴克豪斯與狄馬可負責，如今兩人都已離隊，佛蓋爾的到來對勇士新賽季防守體系重整格外重要。

勇士近年仍以柯瑞（Stephen Curry）為核心尋求爭冠窗口，但球隊陣容與教練團都在休賽季進行調整。對上季無緣季後賽的勇士而言，補進具冠軍經驗且擅長防守整合的佛蓋爾，不只是補上助教空缺，也代表球隊希望透過更明確的防守架構，重新提升競爭力。

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