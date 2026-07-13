NBA／狀元迪班薩打出全面身手 自認防守上限可拚年度防守第一隊

今年選秀狀元迪班薩（AJ Dybantsa）可能已經打完個人在夏季聯賽的最後一戰，但他仍用23分、7籃板的表現，幫助華盛頓巫師以104：85擊敗沙加緬度國王，夏季聯賽戰績提升到2勝0敗，保持不敗。

迪班薩此役出賽24分鐘，投籃15投6中，不過外線手感不佳，三分球6投僅1中。考量許多NBA球隊常會在夏季聯賽前2場後，基於保護與觀察目的讓樂透新秀提前休兵，迪班薩此戰很可能就是他在拉斯維加斯夏聯的收官戰。若他就此休兵，2場比賽平均繳出25分、7籃板、2助攻、2.5抄截、1.5阻攻，完全展現狀元身手。

迪班薩賽後受訪時表示，這次夏季聯賽對他來說更像是測試場，「我只是想適應比賽速度、戰術、隊友、對手，以及比賽的身體對抗強度。」

迪班薩在夏聯首戰對上爵士榜眼彼特森（Darryn Peterson）時，便攻下27分，幫助巫師拿下勝利。他此番來到拉斯維加斯，除了展現進攻天賦，也希望證明自己的防守能力比大學時期在楊百翰大學（BYU）展現得更好。

面對國王時，迪班薩在第2節初段有一次從半場外就開始緊逼克利福德（Nique Clifford），迫使對方將球碰出界外，隨後又利用自己7呎臂展在防守端製造混亂，成功完成抄截。全場比賽他送出3次抄截與2記阻攻，防守存在感相當明顯。

談到自己的防守上限時，迪班薩直言：「我一直告訴我的訓練師，我覺得自己可以成為年度防守第一隊等級的球員。所以這就是我想做到的事，在防守端產生影響力。大學時期我在防守端常常偷懶，讓對手輕易突破，也沒有做好弱邊協防。但我絕對想把防守提升到下一個層級。」

這次夏季聯賽2場比賽下來，他整體投籃33投13中，命中率39.3%，但三分球11投僅1中，命中率9.1%，對國王一戰也出現3次失誤。

迪班薩坦言身體狀態還在調整，「我有點累了。我有在喝電解質飲料，這裡真的很熱，所以我也努力補充很多水分，但我確實還在找回腿部狀態。」

儘管如此，迪班薩仍展現出全面性。他能持球推進，也能左右手切入，具備對抗後終結能力，可以自己創造投籃機會，也能投入籃板爭搶。防守端他甚至一度對位身高7呎1吋的中鋒雷諾（Maxime Raynaud）。

雷諾此役替國王攻下20分、12籃板；今年選秀第7順位後衛阿卡夫（Darius Acuff Jr.）則手感不佳，14投4中拿下12分。

巫師年輕球員此役不只迪班薩表現亮眼，2025年首輪第21順位的萊利（Will Riley）也火力全開，攻下全場最高32分，讓巫師在夏季聯賽持續看到年輕核心的潛力。

若迪班薩接下來不再出賽，巫師已經從這2場夏聯比賽中看到足夠令人期待的內容。華盛頓新賽季希望在楊恩（Trae Young）與戴維斯（Anthony Davis）等老將帶領下，搭配年輕核心衝擊季後賽席次，而迪班薩無疑是球隊未來最重要的養成重心之一。

巫師夏聯總教練索倫廷（T.J. Sorrentine）談到迪班薩第2戰表現時表示：「我覺得他累了，對吧？他在場上到處跑，做很多不同的事情，而這就是身為狀元、成為球隊核心的一部分。有些時候球在他手上停得稍微久了一點，但你回頭看數據，他最後還是拿了23分。他是一名非常出色的球員。」