NBA／「英雄哥」換「字母哥」本人不意外 赫洛：熱火渴望巨星

熱火今夏與公鹿發動重磅交易，換來超級巨星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），並將陣中核心赫洛（Tyler Herro）送往密爾瓦基。不過這位26歲年輕射手受訪時表示，對自己出走邁阿密「早有預期」。

赫洛接受《邁阿密先驅報》記者安東尼姜（Anthony Chiang）採訪時說道：「我知道這（交易）會發生，而且應該就是這個夏天，所以我有心理準備了，雖然不了解密爾瓦基，但我很開心那裡是我的下家」。

赫洛補充，熱火一直是具備競爭力也渴望競爭的球隊，因此管理層也期待一位真正的巨星能夠出現，「我們經歷過首輪出局，也經歷過連季後賽都沒進的情況，各種結局都體驗過了，因此他們想要簽下像安戴托昆波這樣的巨星，並以此為基礎讓球隊有新的開始，這完全能夠理解。 」

赫洛進入聯盟的7個賽季皆效力於熱火，經歷了「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）4年3闖分區決賽2次總冠軍賽的偉業，如今進入新篇章他仍對老東家表示厚愛，更提到「賽季期間我會待在密爾瓦基，但對我來說邁阿密就是家。我的孩子們也會在這上學。 」不過近期這位「邁阿密之子」疑似在社群透過「小帳」批評老隊友阿德巴約（Bam Adebayo），導致兩人發生衝突，更演變成鬥毆現場。