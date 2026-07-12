快訊

王力宏重摔縫39針露疤現身！被網幹譙不忍了 宣布重大決定

伊朗大反攻嗆「放馬過來」！狂轟4國美軍基地 打擊MQ-9無人機庫

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／「英雄哥」換「字母哥」本人不意外 赫洛：熱火渴望巨星

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火從公鹿交易來超級巨星安戴托昆波，並送走陣中核心赫洛，不過本人表示離開邁阿密「早有預料」。 路透社
熱火從公鹿交易來超級巨星安戴托昆波，並送走陣中核心赫洛，不過本人表示離開邁阿密「早有預料」。 路透社

2026世足賽

熱火今夏與公鹿發動重磅交易，換來超級巨星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），並將陣中核心赫洛（Tyler Herro）送往密爾瓦基。不過這位26歲年輕射手受訪時表示，對自己出走邁阿密「早有預期」。

赫洛接受《邁阿密先驅報》記者安東尼姜（Anthony Chiang）採訪時說道：「我知道這（交易）會發生，而且應該就是這個夏天，所以我有心理準備了，雖然不了解密爾瓦基，但我很開心那裡是我的下家」。

赫洛補充，熱火一直是具備競爭力也渴望競爭的球隊，因此管理層也期待一位真正的巨星能夠出現，「我們經歷過首輪出局，也經歷過連季後賽都沒進的情況，各種結局都體驗過了，因此他們想要簽下像安戴托昆波這樣的巨星，並以此為基礎讓球隊有新的開始，這完全能夠理解。 」

赫洛進入聯盟的7個賽季皆效力於熱火，經歷了「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）4年3闖分區決賽2次總冠軍賽的偉業，如今進入新篇章他仍對老東家表示厚愛，更提到「賽季期間我會待在密爾瓦基，但對我來說邁阿密就是家。我的孩子們也會在這上學。 」不過近期這位「邁阿密之子」疑似在社群透過「小帳」批評老隊友阿德巴約（Bam Adebayo），導致兩人發生衝突，更演變成鬥毆現場。

熱火

相關新聞

NBA／學長面子交給學弟來討！ 布萊恩率馬刺夏季聯賽痛宰尼克

馬刺在上季總冠軍賽5戰不敵尼克，過程中屢屢慘遭逆轉，這份輸球的遺憾在夏季聯賽稍微得到紓解。馬刺在二年級生布萊恩（Carter Bryant）攻下全場最高19分的帶領下，最終以70：49大勝尼克，總算收下本屆夏季聯賽首勝。

NBA／崔蘭特4年6400萬美元續留公鹿 從底薪翻身拿下保障長約

根據報導，崔蘭特（Gary Trent Jr.）與公鹿達成4年6400萬美元續約協議，這份合約將會是全額保障，且雙方都沒有球員或球隊選項。

NBA／2026年自由市場開跑 球員交易簽約動態懶人包

看似沒有太多大咖球星恢復自由身的一年，卻在7月1日自由市場正式開啟前，早早引爆各種引人入勝的重大交易案和簽約事件，包括「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）轉戰熱火、「球三」小鮑爾（LaMelo Ball）西進明尼蘇達等。

NBA／新球隊新開始！莫蘭特轉戰拓荒者後首次公開心聲：希望擺脫壞蛋形象

明星後衛莫蘭特（Ja Morant）休賽季離開灰熊轉戰拓荒者後始終保持安靜，今天終於公開說出心路歷程，除了感謝波特蘭給予重新開始的機會，也希望新球季能擺脫大家對他「壞蛋」形象的誤解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。