NBA／鎖定年輕核心未來發展 黃蜂總管談小鮑爾交易案：為了長期成功

小鮑爾（LaMelo Ball）今夏離開夏洛特轉戰「北大荒」灰狼，引起外界關注。今天黃蜂總管皮特森（Jeff Peterson）受訪時就說出交易這位門面的主要原因，並提到這是「非常困難，但為球隊長期成功有利的決定。」

上賽季黃蜂迎來超新星克努佩爾（Kon Knueppel）聯手三年級前鋒米勒（Brandon Miller）和健康的小鮑爾，球隊也從19勝的慘淡戰績大躍進至44勝，雖然最後在附加賽不敵魔術無緣季後賽之旅，但也讓球迷看到一線希望。不過就在休賽季管理層拋出重磅消息，透過涉及灰狼、黃蜂、籃網與公牛的四方交易，換來昔日最佳第六人里德（Naz Reid）和選秀權。

針對這筆意料之外的交易，皮特森表示雖然黃蜂出現轉機，但「目標始終是長期具備季後賽強度甚至獲得總冠軍，因此透過這筆交易能得到里德和未來大量操作靈活性絕對是一舉多得。」他補充作為管理層，需要關注的是整體趨勢而非僅當下戰績，而小鮑爾雖然是當前核心，且球風華麗身受粉絲喜愛，但黃蜂仍決定將時間線鎖定在更加年輕的克努佩爾和米勒，「我理解球迷的感受，但也希望他們明白，我所做的一切都是為了黃蜂的利益。 」

最後皮特森強調這次的交易並非出於薪資空間的考量，而是在和老闆施納爾（Rick Schnall）和普洛特金（Gabe Plotkin）透過整個賽季的不斷溝通與規劃後，基於黃蜂生命週期才發動的交易。他也預祝小鮑爾進入灰狼能夠大放異彩，「小鮑爾上季中表現出色，我知道他在明尼蘇達也會做得很好，但對黃蜂來說，現在就是進行這筆重磅交易的最佳時機。我們擁有天賦、陣容深度和靈活性，目前處在非常有利的位置。 」