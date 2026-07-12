NBA／學長面子交給學弟來討！ 布萊恩率馬刺夏季聯賽痛宰尼克

馬刺在上季總冠軍賽5戰不敵尼克，過程中屢屢慘遭逆轉，這份輸球的遺憾在夏季聯賽稍微得到紓解。馬刺在二年級生布萊恩（Carter Bryant）攻下全場最高19分的帶領下，最終以70：49大勝尼克，總算收下本屆夏季聯賽首勝。

布萊恩此役手感火燙，全場10投7中，包含三分球2投全中，成為馬刺最穩定的進攻來源。二輪新秀格里斯佩（Ja'Kobi Gillespie）也有全面表現，攻下14分5籃板5助攻2抄截，僅發生1次失誤；布朗（Maliq Brown）也有8分8籃板2抄截1阻攻的貢獻

馬刺開賽後逐步掌握節奏，首節打完取得16：10領先。進入第二節後，馬刺單節打出23：7攻勢，徹底拉開差距，同時逼使尼克進攻完全熄火，半場結束時已取得39：17大幅領先。

雖然尼克在第三節稍微找回狀態，但落後分差仍有15分之多，馬刺穩穩掌控局面，沒有再讓逆轉憾事重演。

兩隊此役投籃命中率都低於4成，馬刺整體命中率36.6%，尼克更只有26.5%，進攻效率明顯低迷。尼克陣中以第二輪47順位新秀尼克爾（Tyler Nickel）攻下全隊最高16分，且投進全場最多4記三分球。