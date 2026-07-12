NBA／崔蘭特4年6400萬美元續留公鹿 從底薪翻身拿下保障長約

根據報導，崔蘭特（Gary Trent Jr.）與公鹿達成4年6400萬美元續約協議，這份合約將會是全額保障，且雙方都沒有球員或球隊選項。

崔蘭特過去2季效力公鹿，這段期間場均貢獻9.7分，投籃命中率41%，三分命中率39%。他在2024年夏天曾以聯盟底薪加盟公鹿，之後又在上季開打前簽下2年750萬美元合約。不過，他上個月選擇跳出價值388萬美元的球員選項，再度進入自由球員市場，最終與公鹿談妥這份新長約。

薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，崔蘭特新合約第1年薪資為1520萬美元。由於他連續2年與公鹿簽下短約，讓球隊取得早鳥權，才讓這次較大幅度加薪續約成為可能。查拉尼亞（Shams Charania）也補充，崔蘭特在決定回到密爾瓦基前，曾受到多支球隊關注，雙方團隊過去一週也曾與其他潛在下家討論先簽後換方案。

崔蘭特上季例行賽出賽65場，場均21.2分鐘可攻下8.1分、1.0籃板、1.2助攻。不過，這也是他近年表現相對低迷的一季，場均得分創下自菜鳥球季以來最低，投籃命中率38.7%、三分命中率36%，都低於個人生涯平均水準。

《The Athletic》記者奈姆（Eric Nehm）與阿米克（Sam Amick）認為，公鹿在崔蘭特剛結束生涯較差球季之一後，仍給出4年全額保障合約，是相當令人好奇的決定。他們分析，這份合約某種程度上可能是獎勵崔蘭特過去2年願意配合球隊操作，先是在2024年以老將底薪加盟，之後又在2025年透過非鳥權接受小幅加薪，讓公鹿最終能保有續約彈性。

不過，在球隊陣容大幅重組的背景下，公鹿仍選擇用這樣的價格留下崔蘭特，也引發外界討論。公鹿今年休賽季再送走當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的情況下，先後引進了赫洛（Tyler Herro）與勒佛特（Caris LeVert），陣中還有羅林斯（Ryan Rollins）、波特（Kevin Porter Jr.），還在今年選秀會上以首輪第10順位選進布里斯（Brayden Burries），後場競爭相當擁擠。

隨著崔蘭特續約，加上公鹿日前也續留了南斯（Pete Nance），球隊目前已有16份保障合約，比聯盟例行賽名單上限多出1人，標準合約球員則達到17人。公鹿仍有數個月時間整理名單，最晚必須在例行賽開打前的週末完成裁員或後續操作。