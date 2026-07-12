NBA／新球隊新開始！莫蘭特轉戰拓荒者後首次公開心聲：希望擺脫壞蛋形象

明星後衛莫蘭特（Ja Morant）休賽季離開灰熊轉戰拓荒者後始終保持安靜，今天終於公開說出心路歷程，除了感謝波特蘭給予重新開始的機會，也希望新球季能擺脫大家對他「壞蛋」形象的誤解。

莫蘭特靠著勁爆體能和華麗球風吸引球迷，也帶領灰熊脫離重建期闖進季後賽，2021~22賽季和2022~23賽季更是一躍成為聯盟前段班勁旅，這位新星也被譽為曼菲斯的希望。

不過近年因直播秀出槍枝的場外問題加上傷病困擾，莫蘭特也逐漸走下坡，上賽季更是僅出戰20場，場均19.5分更是生涯第3低，灰熊也隨著2021~22賽季核心出走、少主弱化後跌落神壇，最終在今夏雙方正式分手走向新篇章。

直到今天莫蘭特在受訪時終於坦承自己的真實想法，他說道：「我想要澄清什麼大家應該都清楚，就是我的『壞蛋』形象。但這就是我，那些事情也已經處理好了，什麼都沒發生。如果我真的是個壞人，那你們應該就不會坐在這裡跟我說話。」

除了對過去爭議的回應，莫蘭特也提到加盟拓荒者的期待，「新家、新球隊，這些年我變得更成熟了。」他提到波特蘭擁有舒服的自然環境，也能遠離喧囂，而球隊後場的人手爆滿也沒關係，「無論當先發或替補我都願意，我相信他們能激發我在賽場的新潛能。」

最後莫蘭特也表達了對灰熊的愛，他感性回應孟菲斯「永遠是我的家，而且我跟前隊友也都保持聯繫」，至於球迷對這位前少主的批評他也虛心接受，「我並不覺得球迷的壞話式仇恨，恰恰相反，我把它看作是家人嚴厲的愛。」