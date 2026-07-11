NBA／老布瑟見證兒子實現夢想 讚賞高球商：他會自己找到答案

前NBA兩屆全明星老布瑟（Carlos Boozer）近日在拉斯維加斯迎來人生最驕傲的時刻之一，親眼見證兒子布瑟（Cam Boozer）代表曼菲斯灰熊出戰夏季聯賽，完成職業生涯的的重要里程碑。

布瑟在對上芝加哥公牛的比賽中繳出亮眼表現，幫助灰熊以97比96驚險奪勝。賽事進行期間，老布瑟接受場邊訪問時，也分享了自己在兒子職業生涯首戰前所給予的建議。

「我告訴他，專注於當下，享受每一個瞬間。」老布瑟表示，「時間過得非常快，我到現在還記得自己第一次打夏季聯賽的情景，而如今我已經坐在場邊看著自己的兒子踏上同樣的舞台。」

目前擔任猶他爵士管理階層成員的老布瑟，也毫不掩飾自己內心激動的情緒。

「所有情緒都湧上心頭，我真的非常興奮，甚至起雞皮疙瘩。」布瑟說，「這一直都是他從小到大的夢想，如今終於實現了，我真的替他感到開心。」

身為2026年選秀探花，布瑟沒有讓父親失望。此役他出賽27分鐘，12投7中攻下23分，另有6籃板、4助攻、1抄截及1阻攻的全能數據，成為灰熊險勝的重要功臣。

公牛陣中第4順位新秀威爾森（Caleb Wilson）表現同樣優異，狂轟全場最高35分，但可惜最終未能幫助球隊逆轉戰局。

事實上，這場比賽距離布瑟完成夏季聯賽首秀僅一週。當時他在鹽湖城夏季聯賽對戰雷霆時，就已繳出15分、4籃板、4助攻，協助灰熊大勝對手，展現備受期待的潛力。

談到兒子最大的優勢時，老布瑟毫不猶豫給予高度評價。

「他的技術能力非常出色，而且非常全能。」布瑟表示，「他可以投籃，可以在外線持球，也能在禁區作戰，還能成為球隊進攻的核心，就像一名控球前鋒一樣串聯全隊。」

他接著說：「他也是一位非常優秀的傳球者，最重要的是他的比賽閱讀能力。他總是能比其他球員更快看懂場上的狀況，這就是他最大的優勢，也是他的籃球智商。」

布瑟(右)大戰威爾森。 法新社

至於自己未來是否會積極介入兒子的菜鳥球季，老布瑟認為，有些事情終究必須親身經歷才能真正成長。

「有些過程只能靠他自己去體會，親自走過那些挑戰。」布瑟表示，「他是一個非常熱愛研究比賽的孩子，會不斷反覆觀看、學習和分析。我相信他有能力靠自己找到答案，而我也會一直在背後支持他。」

對於告別莫蘭特（Ja Morant）時代、積極打造新世代核心陣容的灰熊而言，布瑟在夏季聯賽已經展現出不俗的即戰力，也讓球隊對這位新科探花的未來充滿期待；而場邊一路陪伴見證的父親老布瑟，也迎來屬於自己最值得驕傲的一刻。