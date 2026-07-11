NBA／下一站勇士？格林、詹姆斯赴波多黎各度假打高爾夫 合體再添想像

進入2026年休賽季，同為恢復自由身的格林（Draymond Green）與詹姆斯（LeBron James）都將面臨生涯下一步的抉擇，而金州勇士的未來也正處於關鍵時刻。

格林日前拒絕執行價值2770萬美元的球員選項，成為完全自由球員，其動向備受關注。不過，儘管進入自由市場，外界普遍認為他跳脫合約只是給了勇士補強彈性空間方便，最終仍是會重返灣區。

另一方面，詹姆斯則是宣布告別湖人投入自由市場，而勇士則被視為最積極爭取這位超級球星的球隊之一，希望能夠力促當代兩大傳奇的合體。

就在各界持續關注兩人的去向之際，根據報導，格林與詹姆斯近日一同現身波多黎各打高爾夫球，顯示兩人目前更專注於享受休賽季生活，而非急於處理合約問題，當然兩人一起打球也給了外界不少想像空間。據了解，詹姆斯已將與各隊談判的相關事宜，全權交由經紀人保羅（Rich Paul）負責。

格林與詹姆斯多年來建立了深厚的友誼，但兩人的故事最初卻始於激烈對抗。2016年NBA總冠軍賽，勇士與騎士展開經典系列戰，第4戰中，格林在遭到詹姆斯跨越身體後擊中對方鼠蹊部，因此吞下一次惡意犯規，也成為系列賽的重要轉折點。

當年騎士克服1比3落後的劣勢，最終完成史無前例的大逆轉，以4比3擊敗勇士，奪下隊史首座NBA總冠軍。此後，格林與詹姆斯逐漸成為私交甚篤的好友，雙方多年來也多次公開表達對彼此的欣賞與支持。

2024年巴黎奧運期間，兩人更首度成為美國男籃隊友，攜手幫助美國完成奧運男籃金牌五連霸。

積極追求詹姆斯的勇士，在今天休賽季已經陸續和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、霍福特（Al Horford）、梅爾頓（De'Anthony Melton）達成續約，也在選秀會首輪挑了來自密西根大學的倫德伯格（YaxelLendeborg），倘若能夠吸引詹姆斯加盟，勢必將引爆全球媒體輿論。