快訊

巴威颱風豪雨釀溪水暴漲！新竹那羅派出所慘淹水 員警急撤安置

颱風夜車窗沒關…宜蘭出現「暖心男」默默貼防護膜 網讚：最美風景

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／讚勇士菜鳥倫德伯格自信又冷靜 柯瑞：很期待一起打球

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。 法新社
勇士新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。 法新社

勇士隊選秀首輪第11順位前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）在夏季聯賽技驚四座，勇士一哥柯瑞（Steph Curry）受訪時透露自己每場比賽都有看，期待新賽季和他一起上場。

倫德伯格昨天在夏季聯賽攻下21分、10籃板6助攻，柯瑞接受勇士記者波爾（Monte Poole）訪問時大讚倫德伯格：「我看了所有夏季聯賽比賽，雖然沒親自到現場，但他看起來非常有自信、沉著，也很有競爭心。」

「他是冠軍球員，我很期待和他一起上場，慢慢找出配合方式。菜鳥很棒，因為他們會為休息室帶來很好的能量，尤其是像這種有天賦的球員，正是我們需要的。」柯瑞說。

倫德伯格今年幫助密西根大學奪冠，他選秀夜時曾提到2016年很討厭柯瑞，因為自己是厄文（Kyrie Irving）球迷，柯瑞後來在倫德伯格貼文下留言化解尷尬，「太棒了！歡迎來到灣區！我會努力成為你最喜歡的球員。」

2026世足賽

勇士 Stephen Curry

相關新聞

NBA／加入勇士將證明柯瑞偉大！伊古達拉：恐影響詹姆斯決定

杜蘭特（Kevin Durant）當年以「打不贏就加入」方式勇士隊，震驚全聯盟。前勇士球星伊古達拉（Andre Iguodala）指出，10年後詹姆斯（LeBron James）也在考慮類似的轉隊方式。

NBA／下一站勇士？格林、詹姆斯赴波多黎各度假打高爾夫 合體再添想像

進入2026年休賽季，同為恢復自由身的格林（Draymond Green）與詹姆斯（LeBron James）都將面臨生涯下一步的抉擇，而金州勇士的未來也正處於關鍵時刻。

NBA／讚勇士菜鳥倫德伯格自信又冷靜 柯瑞：很期待一起打球

勇士隊選秀首輪第11順位前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）在夏季聯賽技驚四座，勇士一哥柯瑞（Steph Curry）受訪時透露自己每場比賽都有看，期待新賽季和他一起上場。

NBA／無懼雷納德「密約事件」交易暫緩 巴恩斯期待攜手奪冠

多倫多暴龍前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）和全隊上下相同，已經迫不及待想與雷納德（Kawhi Leonard）並肩作戰，期待攜手帶領球隊邁向新的高度。

NBA／湖人補強鎖定金塊悍將 總管佩林夏季聯賽互動引關注

洛杉磯湖人今夏休賽季已完成多筆重要補強交易，但球隊仍希望持續提升陣容深度，儘快網羅心目中的自由球員目標。其中，丹佛金塊前鋒華森（Peyton Watson）再度出現在湖人引援名單，特別是他日前與湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）在夏季聯賽的一段互動，也引起外界熱議。

NBA／力壓探花布瑟狂砍35分！公牛第4順位威爾森：我哭了

公牛隊選秀首輪第4順位威爾森（Caleb Wilson）今天在夏季聯賽初登場驚豔全場，狂砍35分，這是自2004年拉斯維加斯夏季聯賽開辦以來，球員首秀第2高得分，僅次義大利「斜塔神射」貝藍利（Marco Belinelli）的37分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。