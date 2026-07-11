NBA／讚勇士菜鳥倫德伯格自信又冷靜 柯瑞：很期待一起打球

勇士隊選秀首輪第11順位前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）在夏季聯賽技驚四座，勇士一哥柯瑞（Steph Curry）受訪時透露自己每場比賽都有看，期待新賽季和他一起上場。

倫德伯格昨天在夏季聯賽攻下21分、10籃板6助攻，柯瑞接受勇士記者波爾（Monte Poole）訪問時大讚倫德伯格：「我看了所有夏季聯賽比賽，雖然沒親自到現場，但他看起來非常有自信、沉著，也很有競爭心。」

「他是冠軍球員，我很期待和他一起上場，慢慢找出配合方式。菜鳥很棒，因為他們會為休息室帶來很好的能量，尤其是像這種有天賦的球員，正是我們需要的。」柯瑞說。

倫德伯格今年幫助密西根大學奪冠，他選秀夜時曾提到2016年很討厭柯瑞，因為自己是厄文（Kyrie Irving）球迷，柯瑞後來在倫德伯格貼文下留言化解尷尬，「太棒了！歡迎來到灣區！我會努力成為你最喜歡的球員。」