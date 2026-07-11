快訊

男躲美閃兵11年破功得坐牢 法官：服從長官「無腦指揮」要苦的公平

颱風天現場播報出包！正妹記者淡水連線「馬偕銅像誤喊蔣公」 親回應：懊惱到死

巴威颱風來襲！車主不必出門加油 下周國內油價不調漲

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／無懼雷納德「密約事件」交易暫緩 巴恩斯期待攜手奪冠

聯合新聞網／ 綜合外電報導
巴恩斯(右)盯防雷納德。 路透社
巴恩斯(右)盯防雷納德。 路透社

多倫多暴龍前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）和全隊上下相同，已經迫不及待想與雷納德（Kawhi Leonard）並肩作戰，期待攜手帶領球隊邁向新的高度。

巴恩斯日前在暴龍夏季聯賽對上塞爾蒂克期間接受短暫訪問時，毫不掩飾自己對雷納德加盟後球隊前景的期待。他表示，只要雷納德正式加入，暴龍將成為一支極具威脅性的球隊。

繼巴瑞特（RJ Barrett）先前公開盛讚雷納德後，巴恩斯也表達了對這位冠軍球星所帶來防守能力與全方位影響力的高度期待。

「我們場上每一個位置都有能夠防守的球員，人人都已經做好準備。我們的心態基本上就是絲毫不留情。」巴恩斯表示。

巴恩斯接著說：「我們都知道雷納德能夠帶來什麼。他能夠得分、防守、抄截，而且攻防兩端都非常積極，我相信他會毫無違和地融入這支球隊。」

根據先前消息，暴龍已經同意與洛杉磯快艇完成交易，將以英格倫（Brandon Ingram）、迪克（Gradey Dick）、2031年與2033年兩枚無保護首輪選秀權、2027年首輪選秀交換權，以及2030年與2033年兩枚次輪選秀權作為籌碼，換回雷納德。

不過，由於NBA目前仍在調查雷納德與快艇涉及的「密約事件」，因此這筆震撼聯盟的交易至今尚未正式完成，同時也潛藏更多不確定變數。但暴龍方面卻是已經做好準備，迎接這位曾率隊奪下隊史首座總冠軍的巨星重返多倫多。

雷納德剛結束2025-26年賽季，也是他生涯至今表現最出色的例行賽之一。他在65場比賽中，平均繳出27.9分、6.4籃板、3.6助攻及1.9抄截的全面成績。

暴龍上季距離闖進東區第二輪僅差1勝，如今若能迎回雷納德，球隊自然更有信心朝東區冠軍乃至於總冠軍發起挑戰。

2026世足賽

相關新聞

NBA／無懼雷納德「密約事件」交易暫緩 巴恩斯期待攜手奪冠

多倫多暴龍前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）和全隊上下相同，已經迫不及待想與雷納德（Kawhi Leonard）並肩作戰，期待攜手帶領球隊邁向新的高度。

NBA／湖人補強鎖定金塊悍將 總管佩林夏季聯賽互動引關注

洛杉磯湖人今夏休賽季已完成多筆重要補強交易，但球隊仍希望持續提升陣容深度，儘快網羅心目中的自由球員目標。其中，丹佛金塊前鋒華森（Peyton Watson）再度出現在湖人引援名單，特別是他日前與湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）在夏季聯賽的一段互動，也引起外界熱議。

NBA／力壓探花布瑟狂砍35分！公牛第4順位威爾森：我哭了

公牛隊選秀首輪第4順位威爾森（Caleb Wilson）今天在夏季聯賽初登場驚豔全場，狂砍35分，這是自2004年拉斯維加斯夏季聯賽開辦以來，球員首秀第2高得分，僅次義大利「斜塔神射」貝藍利（Marco Belinelli）的37分。

NBA／加入勇士將證明柯瑞偉大！伊古達拉：恐影響詹姆斯決定

杜蘭特（Kevin Durant）當年以「打不贏就加入」方式勇士隊，震驚全聯盟。前勇士球星伊古達拉（Andre Iguodala）指出，10年後詹姆斯（LeBron James）也在考慮類似的轉隊方式。

NBA／四方交易完成！小鮑爾轉戰灰狼 黃蜂創造破紀錄4千萬美元交易特例

西區季後賽第二輪不敵馬刺的灰狼，決定在今年休賽季進行大刀闊斧的陣容重整，接連發動交易包括涉及小鮑爾（LaMelo Ball）、藍道（Julius Randle）、里德（Naz Reid）等主力球員，而後這些交易消息最終正式匯集一筆由灰狼、黃蜂、籃網與公牛四方構成的重磅交易。

NBA／期待聯手狀元迪班薩 楊恩頂薪續約巫師：找到家的歸屬感

連3年吞下超過60敗的東區弱旅巫師隊，今年上賽季在陣容上大刀闊斧，不僅透過交易迎來「一內一外」兩大球星戴維斯（Anthony Davis）與楊恩（Trae Young），更在選秀會上幸運挑中新科狀元迪班薩（AJ Dybantsa），今天球團也召開記者會，剛以四年2.12億美元（約台幣68.8億元）的頂薪巨約續留楊恩的楊恩展現新球季直指季後賽的強烈野心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。