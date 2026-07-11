NBA／無懼雷納德「密約事件」交易暫緩 巴恩斯期待攜手奪冠

多倫多暴龍前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）和全隊上下相同，已經迫不及待想與雷納德（Kawhi Leonard）並肩作戰，期待攜手帶領球隊邁向新的高度。

巴恩斯日前在暴龍夏季聯賽對上塞爾蒂克期間接受短暫訪問時，毫不掩飾自己對雷納德加盟後球隊前景的期待。他表示，只要雷納德正式加入，暴龍將成為一支極具威脅性的球隊。

繼巴瑞特（RJ Barrett）先前公開盛讚雷納德後，巴恩斯也表達了對這位冠軍球星所帶來防守能力與全方位影響力的高度期待。

「我們場上每一個位置都有能夠防守的球員，人人都已經做好準備。我們的心態基本上就是絲毫不留情。」巴恩斯表示。

巴恩斯接著說：「我們都知道雷納德能夠帶來什麼。他能夠得分、防守、抄截，而且攻防兩端都非常積極，我相信他會毫無違和地融入這支球隊。」

根據先前消息，暴龍已經同意與洛杉磯快艇完成交易，將以英格倫（Brandon Ingram）、迪克（Gradey Dick）、2031年與2033年兩枚無保護首輪選秀權、2027年首輪選秀交換權，以及2030年與2033年兩枚次輪選秀權作為籌碼，換回雷納德。

不過，由於NBA目前仍在調查雷納德與快艇涉及的「密約事件」，因此這筆震撼聯盟的交易至今尚未正式完成，同時也潛藏更多不確定變數。但暴龍方面卻是已經做好準備，迎接這位曾率隊奪下隊史首座總冠軍的巨星重返多倫多。

雷納德剛結束2025-26年賽季，也是他生涯至今表現最出色的例行賽之一。他在65場比賽中，平均繳出27.9分、6.4籃板、3.6助攻及1.9抄截的全面成績。

暴龍上季距離闖進東區第二輪僅差1勝，如今若能迎回雷納德，球隊自然更有信心朝東區冠軍乃至於總冠軍發起挑戰。