NBA／湖人補強鎖定金塊悍將 總管佩林夏季聯賽互動引關注

洛杉磯湖人今夏休賽季已完成多筆重要補強交易，但球隊仍希望持續提升陣容深度，儘快網羅心目中的自由球員目標。其中，丹佛金塊前鋒華森（Peyton Watson）再度出現在湖人引援名單，特別是他日前與湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）在夏季聯賽的一段互動，也引起外界熱議。

就在湖人美國時間周五夏季聯賽迎戰雷霆之前，佩林卡被拍到主動與華森擁抱，兩人隨後站在場邊交談片刻，之後華森便離開現場。這段畫面迅速在社群媒體流傳，也再次引發外界對湖人有意延攬華森的猜測。

華森目前仍是自由球員市場上的重要人選之一，今年休賽季以受限制自由球員身份投入市場。上季他繳出生涯最佳表現，平均每場攻下14.6分、4.9籃板及2.1助攻，不過傷勢影響了他的出賽與狀態，也讓他未能完全延續突破性的成長。

目前華森的下一站仍未明朗。丹佛金塊雖然一直希望留下這位年輕側翼，但球隊也沒有排除透過「先簽後換」方式完成交易的可能性。

除了湖人之外，老鷹近期也成為積極追求華森的球隊之一，加入快艇的行列，共同競逐這名潛力前鋒。

事實上，湖人自上個賽季便一直對華森保持高度興趣，而此次他與佩林卡在夏季聯賽的公開互動，是否會對後續談判產生實際影響，目前仍有待觀察。

庫明加。 美聯社

湖人在今年夏天已經陸續補進凱斯勒（Walker Kessler）、瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）、葛萊姆斯（Quentin Grimes）、塞克斯頓（Collin Sexton）、魯尼（Kevon Looney）、哈迪（Jaden Hardy）等人，但球隊仍持續尋找能夠提升側翼戰力的球員。

目前湖人的主要目標仍是勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），但截至目前為止，雙方談判尚未取得重大進展。

湖人認為，庫明加具備出色的天賦，非常適合與唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）共同搭配。不過，庫明加希望能在自由球員市場爭取一份高薪合約，同時獲得更重要的球隊定位，因此雙方仍存在一定落差。

如果最終無法成功網羅庫明加，湖人可能將目光轉向市場上的其他人選。

《Lakers on SI》記者沃德（Ryan Ward）便認為，布朗（Bruce Brown）將會是湖人的理想替代方案。

布朗。 美聯社

沃德表示：「雖然布朗已經不是2023年與約柯奇（Nikola Jokic）一起幫助金塊奪得總冠軍時的那位球員，但他仍然是湖人值得考慮的人選。他不像庫明加或威廉斯那樣擁有身材優勢，不過布朗擁有冠軍經驗，也是具備不錯籃板能力與防守實力的球員，同時還能在替補陣容中擔任可靠的持球者。」

布朗曾是聯盟最受信賴的全能角色球員之一，也是金塊奪冠重要功臣。雖然上季重返金塊後，數據下滑至平均每場7.9分、3.8籃板及2.1助攻，但他仍是一個可靠穩定的即戰力。

目前布朗是屬於完全自由球員，是否會再次與金塊續約仍未有定論。由於金塊今夏面臨薪資空間壓力，球隊能否留下這位冠軍成員，仍存在不少變數。