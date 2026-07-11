NBA／力壓探花布瑟狂砍35分！公牛第4順位威爾森：我哭了

公牛隊選秀首輪第4順位威爾森（Caleb Wilson）今天在夏季聯賽初登場驚豔全場，狂砍35分，這是2004年拉斯維加斯夏季聯賽開辦以來，球員首秀第2高得分，僅次義大利「斜塔神射」貝藍利（Marco Belinelli）的37分。

這是威爾森自2月10日以來的第一場正式比賽，他在北卡羅來納大學，因手腕骨折提前報銷，他受訪時提到，賽前因為終於能重返球場，情緒太激動甚至哭了出來。

威爾森全場21投12中，其中三分球11中7，狂砍35分，表現力壓灰熊探花布瑟（Cameron Boozer），布瑟全場12投7中，拿下23分。不過公牛最終以96：97輸球。

威爾森賽後受訪時說：「距離我上一次打比賽，剛好已經5個月，我一直很情緒化，因為之前都沒辦法打球。我心情很糟，因為球隊在NCAA錦標賽輸球，教練也被開除。那段時間對我來說真承受很多，所以今天能站上球場，感覺就像這個機會已經等很久，很高興終於能來這打球。」

談到灰熊探花布瑟時，威爾森說：「他是很棒的球員，是這屆選秀少數幾個我尊重的人。他打了一場很棒的比賽，也贏了球。他做得很好。我們在場上互動很有趣，會互相講話之類的，但他真的是很棒的球員，我今天看到他投進一些高難度出手。」

布澤爾也惺惺相惜，稱讚威爾森，「他是很棒的球員。好球員就是能投進很多球。這是他在大學沒展現出來的東西，但他本來就是很棒的球員，而且他開始手感發燙了。」