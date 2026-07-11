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NBA／加入勇士將證明柯瑞偉大！伊古達拉：恐影響詹姆斯決定

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯、柯瑞。 美聯社
詹姆斯、柯瑞。 美聯社

杜蘭特（Kevin Durant）當年以「打不贏就加入」方式勇士隊，震驚全聯盟。前勇士球星伊古達拉（Andre Iguodala）指出，10年後詹姆斯（LeBron James）也在考慮類似的轉隊方式。

伊古達拉（Andre Iguodala）是2015年總冠軍賽MVP、4年3冠的核心球員。他近日受訪時提到，詹姆斯對勇士感興趣，本身就是對柯瑞（Stephen Curry）的一種肯定。

最近伊古達拉與一名朋友交流，讓他更清楚感受，詹姆斯對勇士有興趣的意義，「柯瑞如果又讓另一位同世代最偉大的球員加入，那代表什麼？」

伊古達拉承認，詹姆斯若選擇勇士，可能會提升柯瑞歷史地位的這種看法，或許也會讓詹姆斯有所遲疑，「以競爭本能來看，再加上我們總是會創造各種敘事，如果這種說法在詹姆斯做決定前傳出去，也可能影響他的決定。」

不過伊古達拉仍希望詹柯連線能成真，「考量到他們目前生涯所處的位置，以及在巴黎做到的事，在我看來，詹姆斯可能是我看過最聰明的籃球員，如果他能和柯瑞這種球員一起打球，光是想像就足以帶動大家對籃球的興趣與熱愛，因為這來自我們球員的偉大。所以我會看，每一場都會看。」

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LeBron James Stephen Curry Andre Iguodala

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