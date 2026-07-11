快訊

志願役成長5千人編現比達8成 國軍人力缺口真有改善？

巴威現在起影響最劇烈！暴風圈壟罩颳強風 降雨紫爆熱區曝

颱風天iPhone進水怎辦？蘋果官方曝正確步驟 警告3件事千萬別做

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／稱詹姆斯回騎士是最佳劇本 巴克利：去勇士「要擔心成人紙尿褲夠不夠用」

聯合新聞網／ 綜合報導
巴克利認為詹姆斯只有回歸騎士的劇本，並強調去勇士和柯瑞連線「要擔心成人紙尿褲夠不夠用」。 美聯社
巴克利認為詹姆斯只有回歸騎士的劇本，並強調去勇士和柯瑞連線「要擔心成人紙尿褲夠不夠用」。 美聯社

休賽季宣布不續留湖人的詹姆斯（LeBron James）目前下家尚未明朗，不過近期傳奇球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）對勇士隨隊記者波爾（Monte Poole）提出「詹皇」的唯一解答就是返回家鄉騎士，且絕不可能前往金州。

在2026美國高爾夫世紀名人錦標賽上，巴克利告訴了波爾他心中的詹姆斯傳奇劇本：「就我來看他（詹姆斯）只能去克里夫蘭，如果他去勇士或其他球隊，那就只是像在追逐喬丹（Michael Jordan），試著贏更多冠軍。」

巴克利認為加入其他球隊對詹姆斯來說沒有意義，即便贏得更多冠軍也無法擁有歸屬感，且就像在試著用某些數據證明自己超越「籃球之神」喬丹一樣，「他和其他球隊沒有任何關係，除了俄亥俄州，克里夫蘭。」

此外，巴克利也強調41歲的「老詹」沒理由去勇士和38歲的柯瑞（Stephen Curry）、36歲的格林（Draymond Green）和巴特勒（Jimmy Butler）組成「老將連線」，「如果詹姆斯真的去勇士，他唯一需要擔心的就是隊上有沒有足夠的成人紙尿褲和止痛藥給這些老傢伙用。」

2026世足賽

詹姆斯 柯瑞

相關新聞

NBA／溫班亞瑪5年2.52億美元續約 少拿5000萬助馬刺打造爭冠陣容

馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）正式與球隊達成一紙5年2.52億美元的續約協議。

NBA／加入勇士將證明柯瑞偉大！伊古達拉：恐影響詹姆斯決定

杜蘭特（Kevin Durant）當年以「打不贏就加入」方式勇士隊，震驚全聯盟。前勇士球星伊古達拉（Andre Iguodala）指出，10年後詹姆斯（LeBron James）也在考慮類似的轉隊方式。

NBA／四方交易完成！小鮑爾轉戰灰狼 黃蜂創造破紀錄4千萬美元交易特例

西區季後賽第二輪不敵馬刺的灰狼，決定在今年休賽季進行大刀闊斧的陣容重整，接連發動交易包括涉及小鮑爾（LaMelo Ball）、藍道（Julius Randle）、里德（Naz Reid）等主力球員，而後這些交易消息最終正式匯集一筆由灰狼、黃蜂、籃網與公牛四方構成的重磅交易。

NBA／期待聯手狀元迪班薩 楊恩頂薪續約巫師：找到家的歸屬感

連3年吞下超過60敗的東區弱旅巫師隊，今年上賽季在陣容上大刀闊斧，不僅透過交易迎來「一內一外」兩大球星戴維斯（Anthony Davis）與楊恩（Trae Young），更在選秀會上幸運挑中新科狀元迪班薩（AJ Dybantsa），今天球團也召開記者會，剛以四年2.12億美元（約台幣68.8億元）的頂薪巨約續留楊恩的楊恩展現新球季直指季後賽的強烈野心。

NBA／從隊友變仇人！阿德巴約怒揮拳打赫洛 衝突原因曝光

曾在邁阿密熱火並肩作戰長達7年的阿德巴約（Bam Adebayo）與赫洛（Tyler Herro），近日在拉斯維加斯爆發肢體衝突。根據消息人士透露，事件發生於當地時間週五上午，阿德巴約在爭執過程中出手擊中赫洛頭部，引發外界高度關注。

NBA／楊瀚森恐淪球隊第5中鋒！拓荒者認領27歲砲塔合約

27歲內線波特（Micah Potter）日前被溜馬隊裁掉，拓荒者隊今天宣布將認領他的合約，中國大陸中鋒楊瀚森恐淪為球隊第5中鋒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。