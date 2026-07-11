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NBA／稱詹姆斯回騎士是最佳劇本 巴克利：去勇士「要擔心成人紙尿褲夠不夠用」
休賽季宣布不續留湖人的詹姆斯（LeBron James）目前下家尚未明朗，不過近期傳奇球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）對勇士隨隊記者波爾（Monte Poole）提出「詹皇」的唯一解答就是返回家鄉騎士，且絕不可能前往金州。
在2026美國高爾夫世紀名人錦標賽上，巴克利告訴了波爾他心中的詹姆斯傳奇劇本：「就我來看他（詹姆斯）只能去克里夫蘭，如果他去勇士或其他球隊，那就只是像在追逐喬丹（Michael Jordan），試著贏更多冠軍。」
巴克利認為加入其他球隊對詹姆斯來說沒有意義，即便贏得更多冠軍也無法擁有歸屬感，且就像在試著用某些數據證明自己超越「籃球之神」喬丹一樣，「他和其他球隊沒有任何關係，除了俄亥俄州，克里夫蘭。」
此外，巴克利也強調41歲的「老詹」沒理由去勇士和38歲的柯瑞（Stephen Curry）、36歲的格林（Draymond Green）和巴特勒（Jimmy Butler）組成「老將連線」，「如果詹姆斯真的去勇士，他唯一需要擔心的就是隊上有沒有足夠的成人紙尿褲和止痛藥給這些老傢伙用。」
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