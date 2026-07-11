NBA／馬刺替補中鋒招募「老詹」爆笑語音流出：我是幾周前被你吼過的人

41歲的詹姆斯（LeBron James）休賽季宣布不續留湖人，成為自由球員，讓各球隊積極展開「老詹爭奪戰」，據經紀人保羅（Rich Paul）證實共有多達27支球隊聯繫，其中上賽季闖進總冠軍賽的馬刺替補中鋒柯內特（Luke Kornet）也拋出橄欖枝，本人更流出一段幽默的「招募語音」。

根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，保羅要求各隊透過語音內容向詹姆斯推銷自己，柯內特也在社群發出一段有趣貼文作為回應，「我們獲得了一段來自西部冠軍馬刺的獨家語音」而這正是柯內特所錄製。

語音中科內特先是向詹姆斯自我介紹，「我就是幾周前在季中錦標賽8強被你吼過的球員」，接著他提到加入馬刺的好處，「你可以跟代表這世代的球員溫班亞瑪（Victor Wembanyama）聯手，他也可以......陣中有很多年輕天賦，而且聖城生活便利又免稅，還有海洋世界跟烘焙房La Panadería，很適合讓你帶小孩一起搬過來。」

科內特甚至承諾為詹姆斯敞開自家大門，「如果你需要處理什麼事情也可以用我家客房，我會敞開大門讓你隨意用。」最後他也說道雙方目標一致就是奪冠，「你在追逐第五冠，而我們已經有五冠，現在在拼第六個，所以我們算有相同目標。」