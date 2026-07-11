NBA／四方交易完成！小鮑爾轉戰灰狼 黃蜂創造破紀錄4000萬交易特例

西區季後賽第二輪不敵馬刺的灰狼，決定在今年休賽季進行大刀闊斧的陣容重整，接連發動交易包括涉及小鮑爾（LaMelo Ball）、藍道（Julius Randle）、里德（Naz Reid）等主力球員，而後這些交易消息最終正式匯集一筆由灰狼、黃蜂、籃網與公牛四方構成的重磅交易。

根據交易內容，灰狼獲得小鮑爾、格林（Josh Green）以及2025年選秀第33順位、伊凡斯（Isaiah Evans）的選秀權。

黃蜂則換來昔日最佳第六人里德（Naz Reid）、蓋伊（Mouhamadou Gueye）、2022年第二輪50順位新秀史帕格諾洛（Matteo Spagnolo）的簽約權，以及灰狼2033年首輪選秀權、2029年、2032年與2033年3枚二輪選秀權。此外，黃蜂還取得2028年首輪選秀權互換權、2029年首輪選秀權互換權（第6至30順位保護），以及2030年首輪選秀權互換權。

籃網則迎來藍道與2025年首輪第28順位傑佛森（Joshua Jefferson）的簽約權；公牛則透過交易得到中鋒克萊斯頓（Nic Claxton）。

此次交易還有一項先前未曾曝光的細節。黃蜂額外取得義大利後衛史帕格諾洛的簽約權。現年23歲、身高198公分的史帕格諾洛，上季效力西班牙勁旅巴斯科尼亞（Baskonia）。

另一項調整則涉及蓋伊的交易流程。原本他預計由公牛直接送往灰狼，但最終改為轉至黃蜂，使四支球隊在交易架構中至少都與另外兩支球隊產生直接交易往來。由於28歲的蓋伊合約屬於非保障合約，外界普遍認為他未必會成為黃蜂未來陣容規劃的一部分。

事實上，這筆震撼聯盟的交易最初是以兩筆獨立交易進行協商，最後為了符合NBA薪資配平規定而整合成一筆四方交易。此外，由於蓋伊是在4月9日才與公牛簽約，依照聯盟規定必須經過3個月才能被交易，因此整筆交易最快也只能在7月9日正式完成。

四支球隊發布的聲明中，僅有籃網總管馬克斯（Sean Marks）公開談及交易內容。

馬克斯表示：「藍道是一位成就卓越的球員，他將提升球隊的身體對抗能力與競爭力。他豐富的比賽經驗、領袖特質以及大賽歷練，對我們這支年輕球隊的成長將帶來極大的幫助。我們非常期待歡迎藍道與他的家人加入籃網，也期待他們成為布魯克林社區的一分子。」

談到送走克拉克斯頓時，馬克斯也表示：「做出這個決定並不容易。在過去7個賽季，克拉克斯頓一直都是球隊以及布魯克林最優秀的代表之一。我們很榮幸能夠見證他無論在球場內外都持續成長，也衷心祝福他與家人未來一切順利。他對球隊的貢獻永遠不會被忘記，始終都是籃網大家庭的一員。」

除了球員異動之外，這筆交易在薪資操作上也創下歷史紀錄。由於籃網與公牛皆擁有薪資空間，而灰狼則必須避免透過交易產生交易特例（Trade Exception），最終最大受益者反而是黃蜂。

黃蜂藉由送走小鮑爾，一口氣創造出約4077萬美元的交易特例，不僅刷新NBA史上最大交易特例紀錄，也讓球隊未來一年內擁有極大的薪資操作彈性，可用於吸收其他球隊合約或進一步補強陣容。