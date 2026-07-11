NBA／期待和狀元迪班薩聯手 楊恩頂薪續約盼用表現粉碎質疑

連3年吞下超過60敗的東區弱旅巫師隊，今年上賽季在陣容上大刀闊斧，不僅透過交易迎來「一內一外」兩大球星戴維斯（Anthony Davis）與楊恩（Trae Young），更在選秀會上幸運挑中新科狀元迪班薩（AJ Dybantsa），今天球團也召開記者會，剛以四年2.12億美元（約台幣68.8億元）的頂薪巨約續留的楊恩，展現新球季直指季後賽的強烈野心。

談到前天親眼目睹巫師年輕球員，包括迪班薩，在夏季聯賽擊敗猶他爵士隊的拚勁，楊恩在記者會上難掩興奮地表示，「看完比賽，我已經等不及想跟這群小老弟一起上場。雖然大家都叫他們年輕人，但在場上他們是渴望勝利的成熟球員，沒人想一直體驗輸球的滋味。」

不過，楊恩高達5000萬美元的年薪依舊引來不少外界質疑，認為身為明星控衛的他不值這個價碼。對此，現年27歲、生涯場均能繳出25.1分、9.8助攻的楊恩顯得老神在在，「這對我來說稀鬆平常，反正整個聯盟討論我、質疑我早就不是第一次了。我只在乎這支球隊、我的隊友怎麼看我，我們要如何一起找到贏球的方法，其餘的流言蜚語都與我無關。」

巫師總經理道金斯（Will Dawkins）則對這名全明星指揮官寄予厚望，強調楊恩有著帶領隊友變更好的特質與紀錄，這正是重建中的巫師最需要的核心「四分衛」，並相信他能帶領迪班薩、薩爾（Alex Sarr）等天賦滿點的年輕核心衝擊東區。楊恩最後也霸氣宣告，在被交易來到華盛頓的這幾個月，這裡讓他找到了家的歸屬感，「新球季，大家將會看到最好版本的楊恩，我們場上見真章。」