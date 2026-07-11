NBA／從隊友變仇人！阿德巴約怒揮拳打赫洛 衝突原因曝光

曾在邁阿密熱火並肩作戰長達7年的阿德巴約（Bam Adebayo）與赫洛（Tyler Herro），近日在拉斯維加斯爆發肢體衝突。根據消息人士透露，事件發生於當地時間週五上午，阿德巴約在爭執過程中出手擊中赫洛頭部，引發外界高度關注。

據了解，衝突發生在拉斯維加斯一間飯店的訓練場地。消息指出，事件起因於阿德巴約主動找上赫洛，針對後者在離開熱火後於社群媒體上發表、批評自己防守表現的言論當面對質，雙方隨後爆發激烈爭執，進而演變成肢體衝突。

赫洛是在今年休賽季交易中被送往公鹿，結束與阿德巴約長達7個球季的隊友關係。就在衝突消息曝光前，他還現身拉斯維加斯夏季聯賽，坐在場邊觀看熱火與公鹿的比賽，接受Prime轉播單位訪問。

當被問到再次面對老東家是否感到尷尬時，赫洛表示：「我對邁阿密一直都充滿感情。我見到了幾位老隊友、教練團，包括昆恩（Chris Quinn）、史波史特拉（Erik Spoelstra），還有制服組成員，我們彼此關係都很好。」

他接著說：「這次改變對雙方來說都是重新開始的機會，也是全新的起點，我認為彼此都非常滿意這個結果。像熱火這樣的球隊，他們的目標一直都是爭奪總冠軍，一切都是為了冠軍而努力，這也是職業籃球的一部分。我知道自己的能力，也知道自己可以做到什麼，我只需要持續努力、保持健康，代表我的新球隊打出應有的表現。」

現年26歲的赫洛在比賽結束後，還與公鹿夏季聯賽球員逐一擊掌，也在場上與前熱火隊友哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）寒暄互動，隨後便離開球館，並未對與阿德巴約的衝突事件發表任何評論。

熱火球團針對此事僅發表簡短聲明表示：「我們已知悉此事，不予評論。」公鹿方面同樣拒絕回應。

公鹿總教練詹金斯（Taylor Jenkins）接受《SiriusXM NBA Radio》訪問時也表示：「不予評論，我目前並不了解所有細節。」

事實上，在赫洛被交易至公鹿後，網路上流傳一張Instagram私人訊息截圖。畫面顯示，赫洛疑似在與球迷互動時質疑阿德巴約的防守能力，暗示他的防守表現不符合一名年薪6000萬美元球員應有的水準。

阿德巴約於2024年6月與熱火簽下3年1.66億美元延長合約，而這番疑似出自赫洛的評論，也被認為是兩人關係惡化的重要導火線之一。

26歲的赫洛曾榮獲年度最佳第六人，2025-26賽季因左腳踝手術缺席開季部分賽事，最終出賽33場，平均繳出20.5分、4.8籃板、4.1助攻。前一個賽季，他則出賽77場，平均攻下23.9分、5.5助攻、5.2籃板，首度入選明星賽。

28歲的阿德巴約則是3度入選明星賽，曾在2023-24賽季入選年度最佳防守第一隊，生涯累計5度入選年度最佳防守第二隊，包括剛結束的2025-26賽季。上季他平均貢獻20.1分、10.0籃板、3.2助攻及1.2抄截，攻守依舊維持頂尖水準。

此外，阿德巴約今年3月對戰巫師時單場狂轟83分，不僅刷新熱火隊史單場得分紀錄，也超越布萊恩（Kobe Bryant）的81分，締造史上單場第2高得分紀錄。