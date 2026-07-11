NBA／楊瀚森恐淪球隊第5中鋒！拓荒者認領27歲砲塔合約

連3年吞下超過60敗的東區弱旅巫師隊，今年上賽季在陣容上大刀闊斧，不僅透過交易迎來「一內一外」兩大球星戴維斯（Anthony Davis）與楊恩（Trae Young），更在選秀會上幸運挑中新科狀元迪班薩（AJ Dybantsa），今天球團也召開記者會，剛以四年2.12億美元（約台幣68.8億元）的頂薪巨約續留楊恩的楊恩展現新球季直指季後賽的強烈野心。

2026-07-11 10:41