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NBA／楊瀚森恐淪球隊第5中鋒！拓荒者認領27歲砲塔合約
27歲內線波特（Micah Potter）日前被溜馬隊裁掉，拓荒者隊今天宣布將認領他的合約，中國大陸中鋒楊瀚森恐淪為球隊第5中鋒。
波特上季在溜馬出賽47場，平均上場19.3分鐘，攻下生涯新高的9.7分、5.0籃板和1.5助攻，三分球命中率高達42.3%。不過溜馬為了簽下經驗更豐富的小南斯（Larry Nance Jr.），將他裁掉。
目前拓荒者中鋒深度非常充足，包含先發克林根（Donovan Clingan）、威廉斯（Robert Williams）和卡爾森（Branden Carlson），如今再加入波特，上季表現的楊瀚森機會恐怕不多。
拓荒者去年選秀首輪第16順位拿下楊瀚森，跌破眾人眼鏡。楊瀚森上季出賽43場，平均只得到2.2分1.5籃板，整體投籃命中率31.0%、三分命中率11.9%。
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