NBA／溫班亞瑪5年2.52億美元續約 少拿5000萬助馬刺打造爭冠陣容

馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）正式與球隊達成一紙5年2.52億美元的續約協議。根據消息透露，這份合約還包含第5個球季的球員選項，而溫班亞瑪最終選擇接受最高25%薪資上限的續約方案，而非符合「羅斯條款（Rose Rule）」超級頂薪條件、最高可達5年3.03億美元的薪資上限30%起薪版本，此舉也讓馬刺未來5年可望節省約5000萬美元薪資空間，進一步提升球隊打造冠軍陣容的彈性。

完成續約後，溫班亞瑪也透過社群媒體向球迷喊話表示：「馬刺大家庭，我會一直留在這裡。不論付出什麼代價。」

據了解，馬刺球團曾與溫班亞瑪及其經紀團隊針對多種續約架構進行討論，甚至提出完整的超級頂薪方案以及不同版本的合約選項。然而，溫班亞瑪最終仍決定做出薪資上的讓步，希望為自己與球隊保留更多操作空間，協助球團長期打造具備競爭力的爭冠陣容。

這份5年2.52億美元合約也讓溫班亞瑪成為NBA史上第3大新秀續約合約，僅次於活塞少主康寧漢（Cade Cunningham）與騎士禁區核心莫布里（Evan Mobley）所簽下、價值5年2.69億美元的續約合約。

為展現球隊對這位當家球星的重視，馬刺老闆霍特（Peter J. Holt）、執行長巴佛德（R.C. Buford）、總管萊特（Brian Wright）以及總教練強森（Mitch Johnson）特地前往法國巴黎，與來自法國的溫班亞瑪及其家人、經紀團隊會面並共度時間。

現年22歲的溫班亞瑪，在馬刺兵敗總冠軍賽後隔天，即正式取得續約資格。他隨後返回法國展開休賽季行程，並於NBA選秀會當晚出席Louis Vuitton 2027春夏男裝大秀。

談到剛結束的賽季，溫班亞瑪曾表示：「這一年帶給我非常豐富的經驗。我認為，不可能再有比這一次季後賽與整個賽季學到更多、獲得更多經驗的歷程了。無論是這18個月，還是整個球季，都充滿挑戰，也讓我學到了很多。」

溫班亞瑪在2025-26賽季迎來生涯又一次突破，不僅成為NBA歷史上首位「全票當選」的年度最佳防守球員，同時連續第2度入選明星賽，並且首度擔任先發，成為馬刺隊史第6位，也入選年度最佳第一隊和防守第一隊。

上個賽季，溫班亞瑪共出賽64場，繳出生涯新高的場均25.0分、11.5籃板與3.1助攻，另外還有聯盟最高的場均3.08次阻攻、外加1.03次抄截，成為NBA史上第7位單季平均至少25分、10籃板與3阻攻的球員。

整個賽季中，他共有42場比賽抓下雙位數籃板，累積42次「雙十」表現及1次大三元。其中最令人印象深刻的是3月30日對戰芝加哥公牛時，他僅用8分31秒便完成10分、10籃板的雙十數據，締造NBA史上最快完成雙十紀錄。

在溫班亞瑪的帶領之下，馬刺戰績逐年大幅提升，球隊勝場數從22勝增加至34勝，再躍升至62勝，重返聯盟頂尖強隊之列。

今年季後賽，馬刺一路擊敗拓荒者、灰狼以及2025年總冠軍雷霆，一舉挺進總冠軍賽，但最終1勝4敗不敵紐約尼克。儘管馬刺在系列賽中暴露不少年輕球隊的問題，但以溫班亞瑪、卡瑟爾（Stephon Castle）、哈波（Dylan Harper）為首的年輕核心陣容，彷彿已經讓球隊看見未來的奪冠藍圖。

溫班亞瑪上季22場季後賽平均出賽34.1分鐘，繳出23.8分、10.9籃板、2.7助攻、3.5阻攻、1.0抄截的全方位數據，再度證明自己已是聯盟最具統治力的攻守核心之一。