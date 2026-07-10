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NBA／布朗重磅加入震撼全隊！安比德將健康回歸 76人吹響衝冠號角

聯合新聞網／ 綜合外電報導
安比德和馬克西聯手布朗，76人重燃爭冠希望。 法新社
安比德和馬克西聯手布朗，76人重燃爭冠希望。 法新社

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費城76人在今年休賽季完成震撼聯盟的重磅交易，成功從波士頓塞爾蒂克迎來明星前鋒布朗（Jaylen Brown），而這筆交易不僅讓外界高度關注，也讓球隊當家中鋒安比德（Joel Embiid）充滿期待。76人總裁甘西（Mike Gansey）近日受訪時透露，安比德目前無論身心狀態都相當出色，更對球隊新陣容感到興奮不已。

甘西接受訪問時表示，他近期已與安比德聯繫，並感受到對方對新賽季的高度期待。

「我和安比德談過了，他非常興奮。」甘西表示，「他現在的狀態真的很好，這是他多年來第一次能夠以完全健康的身體迎接整個休賽季。他目前已開始調整體能、投入重量訓練，也逐步提升休賽季訓練強度，整個人充滿幹勁。」

甘西透露，在完成布朗交易後，他第一時間便致電安比德分享消息。

「我在交易完成後立刻打電話給他，他感到很驚訝，但同時也非常興奮。馬克西（Tyrese Maxey）、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）以及其他隊友也都是同樣的反應。這對球隊來說無疑是一次重大改變，但大家都很歡迎這個改變，也迫不及待希望所有人能夠盡快集合，一起投入新賽季。」

這筆震撼交易中，塞爾蒂克將布朗送往76人，換回喬治（Paul George）、兩枚未來首輪選秀權以及兩枚未來第二輪選秀權。

對甘西而言，這也是自接替遭到解職的前總裁莫雷（Daryl Morey）掌管76人籃球事務以來，最具代表性的補強操作。

過去多年，安比德在例行賽與季後賽多次遭遇布朗率領的塞爾蒂克，屢次在關鍵戰役中苦吞敗仗，如今昔日最大的對手變成並肩作戰的隊友，也讓費城球迷對球隊新賽季的競爭力充滿期待。

甘西相信，剛打出生涯最佳賽季、並曾率領塞爾蒂克奪下2024年總冠軍且榮膺FMVP的布朗，將能為76人帶來冠軍球隊應有的文化與精神，激發安比德以及全隊更高的競技水準。

自1983年奪得NBA總冠軍後，76人至今已超過40年未再封王，而球隊自2001年以來，更始終無法重返東區冠軍賽，近年雖多次擁有豪華陣容，卻始終未能突破季後賽瓶頸。

甘西透露，布朗加盟後已主動展現領袖態度，希望協助安比德以最佳狀態迎接新球季。

「布朗告訴我，『我要盡快把安比德帶進健身房，我會督促他、激勵他，幫助他恢復到最佳狀態。』」

甘西表示：「他會把冠軍球隊的習慣、態度以及強硬球風帶進我們的球隊，而我知道這正是費城這座城市最欣賞的特質。」

談到與布朗交流後的感受，甘西最後笑說：「聽到他這麼說，對我而言簡直就是最動聽的音樂。」

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