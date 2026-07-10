NBA／湯普森多項數據創生涯最爛！美媒分析交易或買斷可能性

獨行俠隊休賽季目前沒有太大動靜，資深記者史坦（Marc Stein）在節目上指出，湯普森（Klay Thompson）在達拉斯的未來，接下來值得關注。

現年36歲的湯普森身手逐漸下滑，上季出賽69場，平均上場21.7分鐘、拿下11.7分、整體投籃命中率39.3%、三分命中率38.3%，都創生涯新低，合約還剩1年1746萬美元。

史坦提到，獨行俠目前比較傾向透過交易送走湯普森，而不是與他達成買斷協議。談到湯普森與獨行俠之間是否可能買斷時，史坦表示：「就目前我收到的消息來看，獨行俠比較希望走交易這條路。」

「我認為休賽季還算早，獨行俠應該會先把交易選項都嘗試過一輪，不過這確實是我們接下來必須關注的事。」史坦說。