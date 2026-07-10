NBA／狀元、榜眼夏季聯賽首交鋒！迪班薩力壓彼特森：我這次好想贏

2026年NBA選秀狀元迪班薩（AJ Dybantsa）與榜眼彼特森（Darryn Peterson）在拉斯維加斯夏季聯賽首日就正面對決，這場備受矚目的「狀元榜眼之戰」吸引爆滿球迷湧入湯瑪斯與麥克中心（Thomas & Mack Arena）觀戰，而兩位超級新秀也沒有讓外界失望，分別繳出精彩表現，最終由迪班薩率領巫師以92比88擊敗爵士，在首次NBA賽場交手中取得勝利。

今年選秀會上，迪班薩以狀元之姿加盟華盛頓巫師，彼特森則以榜眼身分被猶他爵士選中。兩人從踏上球場開始便展現強烈求勝企圖，也讓這場比賽充滿話題性。

身高6呎9吋、來自楊百翰大學（BYU）的迪班薩開賽便替巫師攻進全場第一球，首節火力全開，在前10分鐘就攻下11分、4籃板，其中一次強勢隔扣更點燃全場氣氛，引發球迷歡呼。

談到這記精彩灌籃時，迪班薩表示：「我切入後看到一條進攻路線，而我前面已經被犯規兩次，所以唯一能完成這球的方法就是直接灌進去。」

巫師除了迪班薩外，今年後場的二年級後衛強森（Tre Johnson）同樣表現亮眼，兩人聯手攻下53分，憑藉身材與運動能力優勢壓制爵士防線，成功帶領球隊拿下勝利。

迪班薩表示：「我高中時曾和強森一起打過一次球，我們的球風很搭。以我們兩人的得分能力，對手不可能同時限制住我們，所以我們一直提醒彼此保持侵略性，只要做到這點，對手很難擊敗我們。」

彼特森則在開賽後花了一些時間適應比賽節奏，最終仍攻下24分，展現榜眼身手。

上半場最後10秒鐘，爵士刻意讓彼特森換防迪班薩，現場球迷立刻起身歡呼，期待看到狀元與榜眼一對一較勁。迪班薩一路切入禁區後轉身創造出手空間，可惜壓哨投籃未能命中。

到了第四節尾聲，彼特森連續命中兩記關鍵投籃，幫助爵士一度追到僅剩1分差，可惜最終仍無力逆轉。

彼特森賽後表示：「每一年選秀總會有人排在另一個人前面，而他比我更早被選上，只會激勵我成為更好的球員。這不會是我們最後一次交手，以後每一次對決，我都會盡全力幫助球隊贏球，只是今晚我們還是差了一點。」

爵士下半場能夠展開反攻，二年級前鋒威廉斯（Cody Williams）功不可沒，全場攻下16分並送出4次抄截。他也是雷霆球星威廉斯（Jalen Williams）的弟弟，而哥哥當天也親自坐在場邊觀戰，替弟弟加油。

場邊同樣星光熠熠，巫師替補席附近可見老鷹球星楊恩（Trae Young）和戴維斯（Anthony Davis）、中鋒艾頓（DeAndre Ayton），以及巫師年輕戰將薩爾（Alex Sarr）、卡林頓（Bub Carrington）與喬治（Kyshawn George）也都到場觀戰。

爵士方面，喬治（Keyonte George）與柯利爾（Isaiah Collier）也現身場邊，在比賽開始前逐一與先發球員擊掌鼓勵。而今年探花貝利（Ace Bailey）雖然沒有上場，仍坐在板凳席擔任類似球員教練的角色，每當彼特森下場休息時，都會主動與他討論比賽內容。

這也是迪班薩與彼特森近2年半來第4次交手。前3次對決，都是彼特森帶領球隊贏球，且整體表現略勝一籌，包括兩年前那場被譽為近年最精彩的高中比賽，兩人聯手轟下107分，彼特森狂砍58分，並在延長賽投進致勝球；迪班薩則攻下49分。

至於兩人在上個大學球季唯一一次交手，彼特森代表堪薩斯大學（Kansas）出賽20分鐘便攻下18分，下半場甚至沒有再登場，最終堪薩斯於艾倫球館（Allen Fieldhouse）擊敗迪班薩所屬的楊百翰大學，也讓外界更加確信，兩人將成為2026年選秀最頂尖的兩位新秀。

然而這一次，勝利終於屬於迪班薩。

他全場攻下27分、7籃板、2助攻、2抄截，不僅展現出色的切入能力，也在傳球判斷、防守及整體比賽內容上留下深刻印象，充分證明自己為何能成為今年選秀狀元。

迪班薩賽後表示：「每次和彼特森交手，都是很棒的舞台。他之前已經贏過我3次，所以這次我真的很想拿下勝利。」