NBA／密西根雙雄都繳統治級數據！勇士首輪大物：現在講求身體對抗

勇士隊選秀首輪第11順位倫德伯格（Yaxel Lendeborg）在加州夏季聯賽大放異彩，來到強度更高的拉斯維加斯夏季聯賽，與同校的獨行俠隊首輪第9順位強森（Morez Johnson Jr.）交手，倫德伯格再度展現全能身手，帶隊以101：90勝出。

倫德伯格和強森都是今年NCAA冠軍密西根大學球員，倫德伯格此戰上場28分鐘，13投8中，拿下21分10籃板6助攻，正負值+26是全場最高。強森上場32分鐘，17投12中，狂轟27分8籃板，外帶3抄截2火鍋，原先外界擔心他的外線能力，本場積極出手，4投1中。

勇士贏球後，倫德伯格接受訪問時表示：「感覺太棒了，能在這裡對上強森又贏球，感覺很好。以前他在練習時對我太狠了，現在能打敗他真的很爽。這就是勇士在我身上看到的東西，我的全能性。我正盡力展現這一點，甚至更多，這也是我接下來整個夏季聯賽，甚至未來整個生涯都會努力去做的事。」

倫德伯格的比賽內容完全不像新秀，他靠身體對抗一路輾到籃下，雖然未來仍需適應NBA強度，但身材條件被看好在面對NBA球員時，延續這種打法。倫德伯格也提到，「現在NBA講求的就是身體對抗，我還是得再增加一點肌肉，學會更好地運用自己的力量，但我確實打算比現在更有對抗性。這就是比賽的本質，對抗性。」