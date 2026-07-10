聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／生涯首次離開聯盟！太陽前鋒「咖啡」轉戰以色列
以色列特拉維夫夏普爾籃球俱樂部今天宣布，與29歲前鋒「咖啡」柯菲（Amir Coffey）達成協議，簽下1年合約，這是柯菲生涯首度到海外發展。
柯菲生涯前6季都效力快艇隊，上季轉戰公鹿隊，後來又被交易到太陽隊。柯菲轉戰太陽後出戰10場，平均得到4.8分，三分命中率41.7%。
柯菲總共在NBA打369場比賽，場均上陣17.5分鐘，能攻下6.2分1.8籃板1.1助攻，三分命中率38.2%。
特拉維夫夏普爾近年積極網羅多位NBA資歷球員，包含貝佛利（Patrick Beverley）、米西奇（Vasilije Micic）和溫萊特（Ish Wainright） 。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。