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NBA／生涯首次離開聯盟！太陽前鋒「咖啡」轉戰以色列

聯合新聞網／ 綜合報導
29歲前鋒「咖啡」柯菲（Amir Coffey）。 美聯社
29歲前鋒「咖啡」柯菲（Amir Coffey）。 美聯社

2026世足賽

以色列特拉維夫夏普爾籃球俱樂部今天宣布，與29歲前鋒「咖啡」柯菲（Amir Coffey）達成協議，簽下1年合約，這是柯菲生涯首度到海外發展。

柯菲生涯前6季都效力快艇隊，上季轉戰公鹿隊，後來又被交易到太陽隊。柯菲轉戰太陽後出戰10場，平均得到4.8分，三分命中率41.7%。

柯菲總共在NBA打369場比賽，場均上陣17.5分鐘，能攻下6.2分1.8籃板1.1助攻，三分命中率38.2%。

特拉維夫夏普爾近年積極網羅多位NBA資歷球員，包含貝佛利（Patrick Beverley）、米西奇（Vasilije Micic）和溫萊特（Ish Wainright） 。

太陽 快艇 公鹿

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