NBA／生涯首次離開聯盟！太陽前鋒「咖啡」轉戰以色列

洛杉磯湖人在持續尋求以適合價碼簽下庫明加（Jonathan Kuminga）的同時，據傳也將目光投向另一名今夏自由球員市場的重要側翼戰力。根據報導，湖人近期一直密切關注、並且對被籃網放棄的威廉斯（Ziaire Williams）展現濃厚興趣。

2026-07-10 10:14