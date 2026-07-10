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NBA／女友爆料！29歲主播劈腿偷吃馬刺球員姐姐 遭球團解僱

聯合新聞網／ 綜合外電報導
馬刺主播托比(左)因私人感情風波遭到解雇，圖右為球評艾略特。 路透社
馬刺主播托比(左)因私人感情風波遭到解雇，圖右為球評艾略特。 路透社

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根據報導，聖安東尼奧馬刺電視主播托比（Jacob Tobey）因捲入私人感情風波，已遭球團解除職務。事件源於本週稍早網路流傳多則社群貼文，指控他與一名馬刺球員的姐姐有染，消息曝光後迅速在社群媒體引發熱議。

報導指出，托比的女友疑似透過他的Instagram限時動態發布相關內容，指控兩人交往6年間，托比對她不忠，劈腿偷吃一名馬刺球員的姐姐。貼文寫道：「這是我交往6年的女友，但我背叛了她，和Loren Waters發生關係。所以如果你還認為我是個好人，就繼續追蹤我吧，因為我並不是。」

隨後另一則限時動態則貼出托比與該名女子親密合照，並附上「我和新女友」的文字。雖然相關貼文之後遭到刪除，但截圖已在X、Instagram等多個社群平台廣泛流傳。

根據曝光內容，貼文所指的女子為「Loren Waters」，她是馬刺前鋒華特斯三世（Lindy Waters III）的姐姐。事後，托比的女友也在自己的社群媒體證實，這些限時動態確實是由她所發布。

截至目前為止，托比尚未公開回應遭解僱一事，並已將自己的Instagram帳號設為非公開。馬刺體育娛樂公司（Spurs Sports and Entertainment）也拒絕對此事件發表評論。

托比於2024-25賽季開始前加入馬刺，接替資深主播比爾・蘭德（Bill Land），擔任球隊電視實況播報員。他今年6月才剛宣布與馬刺完成多年續約，並表示將繼續與馬刺退役球星、總冠軍成員艾略特（Sean Elliott）搭檔播報比賽，當時他還在社群媒體寫道：「我熱愛這座城市與這個社群，很高興能繼續陪伴大家一路前進，謝謝大家。」如今不到一個月便傳出遭到解僱，令人相當意外。

現年29歲的托比出生於麻薩諸塞州桑威奇（Sandwich），2018年畢業於薩福克大學（Suffolk University），曾在波士頓塞爾蒂克與新英格蘭愛國者實習，之後於塔爾薩KJRH-TV擔任體育記者，接著前往丹佛9NEWS擔任週末體育主播，也曾為Fox Sports及Pac-12 Network播報賽事。去年，《Front Office Sports》還將他評選為最具潛力的新生代主播之一。

馬刺球員華特斯。 路透社
馬刺球員華特斯。 路透社

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