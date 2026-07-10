NBA／雷納德重返暴龍交易暫緩！要等聯盟調查「密約」真相

暴龍隊日前與快艇隊達成震撼聯盟的交易協議，預計將明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）送回曾率隊奪冠的發跡地多倫多，然而這筆重磅交易如今卻被迫按下暫停鍵，快艇官方證實，由於聯盟目前正針對快艇是否涉嫌違法規避薪資上限展開深入調查，在調查結果正式出爐前，這樁交易將全面擱置、無法完成。

快艇與暴龍是在7月1日達成協議，快艇計畫送出雷納德，換回暴龍前鋒英格倫（Brandon Ingram）、小將迪克（Gradey Dick），外加2031年與2033年的無保護首輪選秀權、2027年首輪選秀互換權，以及兩個次輪籤。不過快艇在聲明中直言，這筆交易若要定案，暴龍球團必須自行承擔雷納德合約因調查可能衍生的一切潛在懲罰風險。

對此，暴龍球團隨後也發表聲明回應，強調團隊雖然非常渴望迎回這位2019年的奪冠功臣，但現階段將選擇靜待聯盟的調查結果，而非貿然承擔法律與財務風險，並期盼事件能盡速迎來明朗的解決方案。

據悉，NBA官方目前的調查核心，在於快艇是否藉由已宣告破產的綠色金融公司「Aspiration」，向雷納德輸送高達2800萬美元的代言費，以此私下補貼並規避聯盟嚴格的薪資上限規定。儘管快艇老闆鮑默（Steve Ballmer）曾向該公司投資6000萬美元，但他堅決否認對此合約知情。快艇球團也重申，球隊同樣是該公司創辦人桑伯格（Joe Sanberg）金融詐欺案的受害者，絕無非法輸送金錢。

本月剛滿35歲的雷納德，上賽季為快艇出賽65場，繳出生涯新高的場均27.9分，證明自己依舊具備聯盟頂尖的主宰力。如今這起調查案不僅讓雷納德與相關球員的未來動向陷入未知，也讓兩隊的季外補強與新賽季布局全面遭到凍結。