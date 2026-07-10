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NBA／布朗森總冠軍賽戰袍拍出102.4萬美元天價 刷新尼克隊史與個人收藏紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
布朗森在總冠軍賽G1的實穿戰袍拍出破百萬美元天價。 美聯社
布朗森在總冠軍賽G1的實穿戰袍拍出破百萬美元天價。 美聯社

2026世足賽

紐約尼克當家控衛布朗森（Jalen Brunson）在2026年總冠軍賽首戰所穿的球衣戰袍，近日在蘇富比（Sotheby's）拍賣會歷經70次競標後，最終以102.4萬美元成交，不僅創下布朗森相關收藏品歷來最高成交紀錄，也成為紐約尼克隊史所有收藏品中成交金額最高的一件。

此次拍賣共售出15件尼克球員於總冠軍賽首戰實戰穿著或官方配發的球衣，包括布朗森、唐斯（Karl-Anthony Towns）、布里吉斯（Mikal Bridges）、哈特（Josh Hart）、阿努諾比（OG Anunoby）等人的球衣，總成交金額達186萬8416美元。

這其中，唐斯（Karl-Anthony Towns）與阿努諾比（OG Anunoby）的球衣各以25.6萬美元售出，哈特（Josh Hart）的球衣則拍出8.96萬美元。

這件布朗森的球衣經由專業體育鑑定機構PSA（Professional Sports Authenticator）完成照片比對，確認為總冠軍賽首戰實戰球衣，同時也刷新NBA Auctions平台球衣拍賣最高成交紀錄，超越獨行俠年度最佳新秀佛雷格（Cooper Flagg）生涯初登場上半場所穿球衣創下的100萬美元紀錄。

布朗森憑藉總冠軍賽的出色表現獲選總冠軍賽MVP。總冠軍賽首戰於聖安東尼奧進行時，尼克與馬刺前三節戰成平手，布朗森在決勝第四節獨拿全場30分中的14分，率領尼克以105比95擊敗馬刺，搶下系列賽首勝。

布朗森傳奇般的季後賽表現，不僅讓他有機會奠定自己作為尼克隊史最偉大球員之一的地位，也帶動其收藏市場價值大幅飆升。

在尼克於總冠軍賽第5戰封王的隔天，一位收藏家以31.2萬美元購入一張全球僅此一張、1-of-1編號的布朗森新人卡，打破同一張卡片於2024年創下的9萬6660美元舊紀錄，刷新布朗森新人卡歷史最高成交價。

此外，光是在6月，布朗森的球員卡就有14筆成交價格達3萬美元以上，其中更有4筆成交金額突破9.9萬美元，顯示「大頭森」的人氣與收藏價值正持續攀升。

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