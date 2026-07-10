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NBA／湖人不只持續追求庫明加 傳有興趣網羅籃網側翼棄將

聯合新聞網／ 綜合外電報導
湖人傳出有意網羅籃網棄將威廉斯(左)。 美聯社
湖人傳出有意網羅籃網棄將威廉斯(左)。 美聯社

2026世足賽

洛杉磯湖人在持續尋求以適合價碼簽下庫明加（Jonathan Kuminga）的同時，據傳也將目光投向另一名今夏自由球員市場的重要側翼戰力。根據報導，湖人近期一直密切關注、並且對被籃網放棄的威廉斯（Ziaire Williams）展現濃厚興趣。

報導指出，24歲的威廉斯才剛打出生涯最佳賽季，在布魯克林籃網決定放棄他價值630萬美元的球隊選項後，他成為完全自由球員，便成為湖人鎖定的補強目標之一。

在2025-26年賽季，威廉斯共出賽56場，其中13場擔任先發，平均每場上場22.9分鐘，繳出生涯新高10.2分、2.39籃板、1.1助攻，投籃命中率42.5%，三分球命中率34.3%。

歷經生涯最佳球季後，湖人期盼藉由引進威廉斯，進一步強化側翼輪替拼圖，協助唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）。

另一方面，根據《運動畫刊》的報導，除了庫明加和威廉斯，目前自由市場上的布朗（Bruce Brown）、賽布爾（Matisse Thybulle）、阿巴吉（Ochai Agbaji）也都是湖人有意鎖定的引援目標。

儘管湖人目前仍在積極推動簽下庫明加，但若能順利網羅這位過往選秀會第10順位出身的側翼好手，對球隊現階段而言同樣會是一筆值得期待的補強。

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