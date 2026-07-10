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NBA／勇士1年約續留25歲奈及利亞中鋒 詹皇做決定前保留空間
據ESPN報導，勇士隊與25歲奈及利亞中鋒貝西（Charles Bassey）達成協議，簽下1年合約續留灣區。勇士正式球員名單達到11人。
灰熊隊日前開出3年3000萬美元合約給荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post），勇士選擇不匹配報價。失去波斯特後，勇士在今天留下貝西，作為球隊第三中鋒選擇。
貝西上季陸續效力灰熊、76人、塞爾蒂克隊，賽季尾聲加入勇士，出賽5場，平均上陣20分鐘，就能砍下10.3分7.2籃板1.4火鍋。貝西為勇士禁區注入能量，表現獲得勇士主帥柯爾（Steve Kerr）盛讚。
貝西身高208公分、臂展221公分，在奈及利亞長大，小時候幫家裡賣雞，原本踢足球，直到13歲長高後才改打籃球，在現任獨行俠隊總裁尤基利（Masai Ujiri）舉辦的籃球營娜下MVP後，轉往美國發展。
勇士先發中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）傷勢不斷，替補霍福特（Al Horford）新賽季開打就41歲，需要輪休，貝西預計會有不少機會。勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）指出，貝西成為勇士正式球員名單第11人，老將格林（Draymond Green）預計成為第12人，勇士計劃在詹姆斯（LeBron James）做出決定前，保留名單空間。
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