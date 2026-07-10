NBA／克拉克森1年底薪續約 尼克維持奪冠陣容避免薪資爆衝

今年成為自由球員的34歲後衛克拉克森（Jordan Clarkson），成為史上首位菲律賓裔奪下NBA總冠軍的球員，近期他已經確定與紐約尼克完成續約。根據報導，雙方將會簽下一年390萬美元的老將底薪合約

隨後，《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，由於聯盟薪資規定，這份合約僅約245萬美元會計入尼克薪資總額，有助球隊薪資空間繼續維持在「第二層硬上限（The Second Apron）」以下。

據了解，尼克老闆多蘭（James Dolan）今年休賽季的重要目標之一，就是避免球隊薪資超過「第二層硬上限（The Second Apron）」，而球團管理層也一直依照這項方針進行補強與續約作業。

克拉克森在效力猶他爵士超過5個賽季後，於2025年以老將底薪加盟尼克，並在球隊最終奪下總冠軍的賽季中擔任替補要角。現年34歲的他整季上場時間有所起伏，也創下生涯多項新低，包括場均8.6分、1.3次助攻以及17.8分鐘的出賽時間。到了總冠軍賽期間，他5場比賽合計僅出賽30分鐘。

儘管如此，克拉克森始終接受球隊安排的角色，在第二陣容中仍提供穩定的進攻火力，成為板凳的重要得分點。因此，他最終決定留在紐約，繼續挑戰衛冕之路。

即使球隊積極控制薪資，避免跨越「第二層硬上限（The Second Apron）」，尼克今夏仍成功留下多位重要自由球員，包括沙米特（Landry Shamet）、艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）、迪亞瓦拉（Mohamed Diawara），如今再加上克拉克森完成續約，衛冕班底大致獲得保留。

球隊今夏最大的流失則是中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）。他與同屬東區競爭對手波士頓塞爾蒂克簽下一紙3年超過4700萬美元的新合約。雖然尼克理論上擁有匹配報價的能力，但若選擇留下羅賓森，球隊薪資將大幅飆升，因此最終選擇放棄跟進。不過另一方面，尼克也用1年底薪補進4屆籃板王佐蒙德（Andre Drummond），穩住禁區替補陣容。

待克拉克森正式完成續約後，尼克將擁有13名持有正式合約的球員，距離「第二層硬上限（The Second Apron）」仍保有約327萬美元的薪資空間。這筆餘額足以再補進第14名正式球員，但若想在現階段直接補滿15人名單，薪資空間仍不足，除非球隊選擇簽下兩名第二輪新秀。